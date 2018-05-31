Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 850 для устройств на базе Windows 10 для ARM

В скором времени ожидается появление на рынке новых устройств на базе операционной системы Windows 10 для ARM. Они будут использовать нынешний флагманский процессор Snapdragon 845. Появлялись даже сведения, что чип в таких устройствах работает на более высокой частоте по сравнению с обычной версией для смартфонов. Но оказалось, что фактически речь идёт о другом процессоре – Snapdragon 850.

По данным осведомлённых источников, Qualcomm выпустит процессор Snapdragon 850 довольно таки скоро. Но это не будет полностью новый чип. Фактически, это будет версия Snapdragon 845 с повышенными тактовыми частотами, что обеспечит некоторый прирост производительности. Аналогичный подход применялся и ранее, когда процессор Snapdragon 821 представлял собой разогнанную по частоте версию Snapdragon 820. При этом процессор Snapdragon 850 предназначен для применения в устройствах, работающих под управлением ОС Windows 10 для ARM.

Производители конечных устройств уже работают над новыми гаджетами с Windows 10 для ARM и процессором Snapdragon 850. В базе данных тестового пакета Geekbench уже обнаружены результаты тестирования двух таких устройств от Qualcomm и Lenovo. Также следует ожидать появления новинок от ASUS и HP. Презентации такх решений ожидаются летом этого года.

Источник: gizmochina