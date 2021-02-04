ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках
На запрос ресурса Tweakers компания ASUS предоставила полный перечень характеристик мобильных видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. Кроме того, компания разместила данные с характеристиками на своём сайте, лидером среди других брендов, которые еще не сделали этого.
Благодаря информации, предоставленной ASUS, можно легко определить, какая видеокарта используется в каждом конкретном ноутбуке, является ли она версией с ограниченным уровнем производительности, и если да, то в какой степени. Напомним, ранее мы сообщали, что NVIDIA больше не будет разделять мобильные видеокарты на версии Max-Q и Max-P, хотя различие в потребляемой мощности сохранится. Информация от ASUS поможет заполнить недостающие пробелы. И это будет не лишним, учитывая большой список, включающий 28 возможных конфигураций.
Благодаря новой публикации удалось узнать, что игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 SE поставляется с версией видеокарты GeForce RTX 30 с показателем TGP 115 Вт. Такой же показатель энергопотребления указан и для версии видеокарты в моделях ROG Strix (Scar) 17 и 15. Но более портативные модели ноутбуков, такие как G15 или TUF Dash F15, оснащаются видеокартами GeForce RTX 30 с TGP 80 Вт. Ноутбуки TUF Gaming A17/A17 содержат видеокарты с промежуточным значением TGP 90 Вт Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 будет предлагаться с видеокартой GeForce RTX RTX 3060 Max-Q с показателем TGP 60 Вт, который может динамически повышаться до 80 Вт. Более подробные характеристики видеокарт GeForce RTX 30, включая энергопотребление и рабочие частоты, представлены в следующей таблице.
|Ноутбук
|Модель
|GPU
|Boost Clock
|TGP
|Dynamic Boost
|Max GPU Power
|ROG XG Mobile
|GC31S
|RTX 3080
|1810
|150
|0
|150
|GC31R
|RTX 3070
|1720
|125
|15
|140
|ROG Flow X13
|GV301QH
|GTX 1650 Max-Q
|1255
|35
|5
|40
|ROG Zephyrus
Duo 15 SE
|GX551QS
|RTX 3080
|1645
|115
|15
|130
|GX551QR
|RTX 3070
|1660
|115
|15
|130
|GX551QM
|RTX 3060
|1802
|115
|15
|130
|ROG Zephyrus G15
|GA503QS
|RTX 3080 Max-Q
|1345
|80
|20
|100
|GA503QR
|RTX 3070 Max-Q
|1390
|80
|20
|100
|GA503QM
|RTX 3060
|1525
|80
|15
|95
|GA503IM
|RTX 3060
|1525
|80
|15
|95
|ROG Zephyrus G14
|GA401QM
|RTX 3060 Max-Q
|1382
|60
|20
|80
|GA401QH
|GTX 1650
|1615
|50
|15
|65
|ROG Strix SCAR 17
|G733QS
|RTX 3080
|1645
|115
|15
|130
|G733QR
|RTX 3070
|1660
|115
|15
|130
|G733QM
|RTX 3060
|1802
|115
|15
|130
|ROG Strix SCAR 15
|G533QS
|RTX 3080
|1645
|115
|15
|130
|G533QR
|RTX 3070
|1660
|115
|15
|130
|G533QM
|RTX 3060
|1802
|115
|15
|130
|ROG Strix G17
|G733QR
|RTX 3070
|1660
|115
|15
|130
|G733QM
|RTX 3060
|1802
|115
|15
|130
|G713QH
|GTX 1650
|1615
|50
|15
|65
|ROG Strix G15
|G533QR
|RTX 3070
|1660
|115
|15
|130
|G533QM
|RTX 3060
|1802
|115
|15
|130
|G513QH
|GTX 1650
|1615
|50
|15
|65
|TUF Dash F15
|FX516PR
|RTX 3070 Max-Q
|1390
|80
|5
|85
|FX516PM
|RTX 3060
|1525
|80
|5
|85
|TUF A17
|FA706QR
|RTX3070 Max-Q
|1510
|90
|5
|95
|FA706QM
|RTX3060
|1630
|90
|5
|95
|TUF A15
|FA506QR
|RTX 3070 Max-Q
|1510
|90
|5
|95
|A506QM
|RTX 3060
|1630
|90
|5
|95
Другие производители ещё не предоставили подробную информацию о мобильных вариантах GeForce RTX 30 в своих ноутбуках. Такие компании, как Gigabyte, Acer, Lenovo, вообще не делятся никакой информацией, вынуждая потребителей искать отзывы или обращаться в службу поддержки. Лишь MSI раскрыла спецификации TGP для своих ноутбуков, но пока не поделилась подробными характеристиками продуктов.
Источник: videocardz