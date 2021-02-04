ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках





На запрос ресурса Tweakers компания ASUS предоставила полный перечень характеристик мобильных видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. Кроме того, компания разместила данные с характеристиками на своём сайте, лидером среди других брендов, которые еще не сделали этого.

Благодаря информации, предоставленной ASUS, можно легко определить, какая видеокарта используется в каждом конкретном ноутбуке, является ли она версией с ограниченным уровнем производительности, и если да, то в какой степени. Напомним, ранее мы сообщали, что NVIDIA больше не будет разделять мобильные видеокарты на версии Max-Q и Max-P, хотя различие в потребляемой мощности сохранится. Информация от ASUS поможет заполнить недостающие пробелы. И это будет не лишним, учитывая большой список, включающий 28 возможных конфигураций.

Благодаря новой публикации удалось узнать, что игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 SE поставляется с версией видеокарты GeForce RTX 30 с показателем TGP 115 Вт. Такой же показатель энергопотребления указан и для версии видеокарты в моделях ROG Strix (Scar) 17 и 15. Но более портативные модели ноутбуков, такие как G15 или TUF Dash F15, оснащаются видеокартами GeForce RTX 30 с TGP 80 Вт. Ноутбуки TUF Gaming A17/A17 содержат видеокарты с промежуточным значением TGP 90 Вт Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 будет предлагаться с видеокартой GeForce RTX RTX 3060 Max-Q с показателем TGP 60 Вт, который может динамически повышаться до 80 Вт. Более подробные характеристики видеокарт GeForce RTX 30, включая энергопотребление и рабочие частоты, представлены в следующей таблице.

Ноутбук Модель GPU Boost Clock TGP Dynamic Boost Max GPU Power ROG XG Mobile GC31S RTX 3080 1810 150 0 150 GC31R RTX 3070 1720 125 15 140 ROG Flow X13 GV301QH GTX 1650 Max-Q 1255 35 5 40 ROG Zephyrus

Duo 15 SE GX551QS RTX 3080 1645 115 15 130 GX551QR RTX 3070 1660 115 15 130 GX551QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Zephyrus G15 GA503QS RTX 3080 Max-Q 1345 80 20 100 GA503QR RTX 3070 Max-Q 1390 80 20 100 GA503QM RTX 3060 1525 80 15 95 GA503IM RTX 3060 1525 80 15 95 ROG Zephyrus G14 GA401QM RTX 3060 Max-Q 1382 60 20 80 GA401QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix SCAR 17 G733QS RTX 3080 1645 115 15 130 G733QR RTX 3070 1660 115 15 130 G733QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix SCAR 15 G533QS RTX 3080 1645 115 15 130 G533QR RTX 3070 1660 115 15 130 G533QM RTX 3060 1802 115 15 130 ROG Strix G17 G733QR RTX 3070 1660 115 15 130 G733QM RTX 3060 1802 115 15 130 G713QH GTX 1650 1615 50 15 65 ROG Strix G15 G533QR RTX 3070 1660 115 15 130 G533QM RTX 3060 1802 115 15 130 G513QH GTX 1650 1615 50 15 65 TUF Dash F15 FX516PR RTX 3070 Max-Q 1390 80 5 85 FX516PM RTX 3060 1525 80 5 85 TUF A17 FA706QR RTX3070 Max-Q 1510 90 5 95 FA706QM RTX3060 1630 90 5 95 TUF A15 FA506QR RTX 3070 Max-Q 1510 90 5 95 A506QM RTX 3060 1630 90 5 95

Другие производители ещё не предоставили подробную информацию о мобильных вариантах GeForce RTX 30 в своих ноутбуках. Такие компании, как Gigabyte, Acer, Lenovo, вообще не делятся никакой информацией, вынуждая потребителей искать отзывы или обращаться в службу поддержки. Лишь MSI раскрыла спецификации TGP для своих ноутбуков, но пока не поделилась подробными характеристиками продуктов.

Источник: videocardz