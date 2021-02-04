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ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках

ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках

ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках


На запрос ресурса Tweakers компания ASUS предоставила полный перечень характеристик мобильных видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. Кроме того, компания разместила данные с характеристиками на своём сайте, лидером среди других брендов, которые еще не сделали этого.

Благодаря информации, предоставленной ASUS, можно легко определить, какая видеокарта используется в каждом конкретном ноутбуке, является ли она версией с ограниченным уровнем производительности, и если да, то в какой степени. Напомним, ранее мы сообщали, что NVIDIA больше не будет разделять мобильные видеокарты на версии Max-Q и Max-P, хотя различие в потребляемой мощности сохранится. Информация от ASUS поможет заполнить недостающие пробелы. И это будет не лишним, учитывая большой список, включающий 28 возможных конфигураций.

ASUS раскрыла полные технические характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 в своих ноутбуках

Благодаря новой публикации удалось узнать, что игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 SE поставляется с версией видеокарты GeForce RTX 30 с показателем TGP 115 Вт. Такой же показатель энергопотребления указан и для версии видеокарты в моделях ROG Strix (Scar) 17 и 15. Но более портативные модели ноутбуков, такие как G15 или TUF Dash F15, оснащаются видеокартами GeForce RTX 30 с TGP 80 Вт. Ноутбуки TUF Gaming A17/A17 содержат видеокарты с промежуточным значением TGP 90 Вт Игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 будет предлагаться с видеокартой GeForce RTX RTX 3060 Max-Q с показателем TGP 60 Вт, который может динамически повышаться до 80 Вт. Более подробные характеристики видеокарт GeForce RTX 30, включая энергопотребление и рабочие частоты, представлены в следующей таблице.

НоутбукМодельGPUBoost ClockTGPDynamic BoostMax GPU Power
ROG XG MobileGC31SRTX 308018101500150
GC31RRTX 3070172012515140
ROG Flow X13GV301QHGTX 1650 Max-Q125535540
ROG Zephyrus
Duo 15 SE		GX551QSRTX 3080164511515130
GX551QRRTX 3070166011515130
GX551QMRTX 3060180211515130
ROG Zephyrus G15GA503QSRTX 3080 Max-Q13458020100
GA503QRRTX 3070 Max-Q13908020100
GA503QMRTX 30601525801595
GA503IMRTX 30601525801595
ROG Zephyrus G14GA401QMRTX 3060 Max-Q1382602080
GA401QHGTX 16501615501565
ROG Strix SCAR 17G733QSRTX 3080164511515130
G733QRRTX 3070166011515130
G733QMRTX 3060180211515130
ROG Strix SCAR 15G533QSRTX 3080164511515130
G533QRRTX 3070166011515130
G533QMRTX 3060180211515130
ROG Strix G17G733QRRTX 3070166011515130
G733QMRTX 3060180211515130
G713QHGTX 16501615501565
ROG Strix G15G533QRRTX 3070166011515130
G533QMRTX 3060180211515130
G513QHGTX 16501615501565
TUF Dash F15FX516PRRTX 3070 Max-Q139080585
FX516PMRTX 3060152580585
TUF A17FA706QRRTX3070 Max-Q151090595
FA706QMRTX3060163090595
TUF A15FA506QRRTX 3070 Max-Q151090595
A506QMRTX 3060163090595

 

Другие производители ещё не предоставили подробную информацию о  мобильных вариантах GeForce RTX 30 в своих ноутбуках. Такие компании, как Gigabyte, Acer, Lenovo, вообще не делятся никакой информацией, вынуждая потребителей искать отзывы или обращаться в службу поддержки. Лишь MSI раскрыла спецификации TGP для своих ноутбуков, но пока не поделилась подробными характеристиками продуктов.

Источник: videocardz

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