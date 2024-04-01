Asus ROG Phone 8 Pro с частотой дисплея 165 Гц и 6-осевым стабилизатором продается в Украине по цене 60 тыс. грн

Компания Asus сообщила о начале продаж в Украине смартфона ROG Phone 8 Pro. Производитель позиционирует эту модель не только как игровое устройство, а как универсальный смартфон премиум-класса для различных категорий пользователей: геймеров, стримеров, авторов контента и других.
Asus ROG Phone 8 Pro получил новый дизайн. Корпус стал на 15% тоньше чем у предыдущего поколения смартфона без ущерба для производительности. Устройство имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Задняя панель ROG Phone 8 Pro получила дополнительный Mini LED дисплей Anime Vision. Он состоит из 341 светодиодов, с помощью которых можно отображать стандартную или собственную анимацию. Пользователи также могут разблокировать «секретные» анимационные эффекты, прикоснувшись своим телефоном к другому ROG Phone 8 Pro.
Аппарат оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2448х1080 пикселей и пиковой яркостью 2500 кд/м2. Система может автоматически регулировать частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от текущей задачи, а пользователи могут выбирать частоту обновления до 165 Гц. Частота опроса сенсорного интерфейса составляет 720 Гц.
Новинка выполнена на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Она также содержит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (8533 Мбит/с) и хранилище емкостью 512 ГБ (UFS 4.0). Для отвода тепла от процессора используется новый теплопроводник Rapid-Cooling Conductor, а обновленный кулер AeroActive Cooler X предлагает в 1,2 раза более высокую эффективность при меньших размерах. Емкость батареи составляет 5500 мАч. Устройство имеет размеры 163,8×76,8×8,9 мм и вес 225 г.
На задней панели расположилась тройная камера. Она имеет главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766, дополненный 6-осевым стабилизатором, сверхширокоугольный 13-мегапиксельный модуль с углом обзора 120 градусов и телефото модуль с 3-кратным увеличением, 32-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией. Фронтальная камера имеет сенсор с разрешением 32 Мп.
Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro в конфигурации 16/512 ГБ памяти уже доступен в Украине по рекомендованной цене 59999 грн. Также предлагается кулер AeroActive Cooler X, его рекомендованная цена составляет 3400 грн.
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