Новости CES 2024 09.01.2024 в 16:37 comment views icon

ASUS ROG Phone 8 – игровой смартфон с SoC Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплеем 165 Гц и функциями искусственного интеллекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ASUS ROG Phone 8 – игровой смартфон с SoC Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплеем 165 Гц и функциями искусственного интеллекта

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

Помимо игровых ноутбуков, ASUS также привезла на выставку CES 2024 новые игровые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. В их основе лежит мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфоны ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E6 с частотой обновления 165 Гц. В устройствах используется система охлаждения с функцией Rapid-Cooling Conductor, отводящей тепло непосредственно от SoC к задней крышке.

На задней панели разместилась система из трех камер. Она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры Sony IMX890 с 6-осевым стабилизатором Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с линзами «свободной формы» и 32-мегапиксельной телефотокамеры с 3-кратным увеличением изображения.

Игровую направленность смартфонов подчеркивает подсветка Aura RGB Lighting и минисветодиоды Anime Vision. В устройствах реализована технология Dirac Virtuo для наушников, которая обеспечивает виртуальный объемный звук. Производитель сообщает об аккумуляторах емкостью 5500 мА·ч, поддержке беспроводной зарядки и защите от пыли и воды по стандарту IP68.

Отдельно отмечается, что в ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro доступны функции на основе искусственного интеллекта, в том числе X-Sense 2.0, AI Grabber, семантический поиск, ИИ-шумоподавление, фоновый режим и X Capture.

Раздел выходит при поддержке Favbet Tech

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