ASUS ROG Phone II — первый, но не единственный. На подходе минимум восемь новых смартфонов на SoC Snapdragon 855+, три из них — модели Xiaomi





Вчера Qualcomm весьма неожиданно представила новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 855+, которая от обычной Snapdragon 855 отличается только немного разогнанными CPU и GPU. Новая платформа в первую очередь ориентирована на игровые смартфоны, в коим эта прибавка производительности, возможно, пригодится.

Как и предполагалось, первым устройством на SoC Snapdragon 855+ станет второе поколение геймерского смартфона ASUS ROG Phone. Сразу после анонса ASUS подтвердила, что ROG Phone II действительно использует Snapdragon 855+. Официальный анонс новинки состоится же через неделю, 23 июля. К слову, сегодня в сети появились живые фото ROG Phone II, которые вы можете видеть ниже.

Как видим, никаких вырезов и отверстий в экране ASUS ROG Phone II не будет. Кроме того, они подтверждают то, что мы уже слышали ранее: устройство оснащается экраном с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. При этом предусмотрена возможность выбрать еще два альтернативных режима: 60 Гц и 90 Гц.

Понятно, что, помимо ASUS ROG Phone II, будут и другие смартфоны с Snapdragon 855+.

К настоящему моменту планы по выпуску новых моделей смартфонов на высокопроизводительной платформе подтвердили несколько производителей, включая Xiaomi, IQOO, Redmi, BlackShark, Lenovo и Nubia. Учитывая, что Redmi и BlackShark — это бренды Xiaomi получается минимум три геймерский смартфона от этой компании. Очевидно, что два из них — это Xiaomi Mi Mix 4 и преемник Black Shark 2. Как будет называться первая игровая модель Redmi, пока можно только гадать.

Кроме того, доступный геймерский смартфон на Snapdragon 855+ также готовит Realme (суббренд Oppo). То есть, получается в сумме минимум восемь различных моделей. Вполне вероятно, что в обозримом будущем этот список пополнится еще несколькими именами.

Источник: Slashleaks, Xiaomishka Twitter, MyDrivers