Snapdragon 855 на стероидах. Представлена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Компания Qualcomm сегодня представила новою однокристальную платформу в семействе решений флагманского уровня Snapdragon 800. Новинка называется Snapdragon 855 Plus и, как несложно догадаться из названия, является улучшенной версией уже хорошо знакомой нам модели Snapdragon 855, использующейся в большинстве флагманских смартфонов этого года.

Архитектурно новая Snapdragon 855 Plus полностью идентична обычной версии Snapdragon 855. Встроенный модем и техпроцесс тоже старые — Snapdragon X24 с поддержкой LTE и скоростью передачи данных до 2 Гбит/с (с опцией установки внешнего модема Snapdragon X50 5G) и 7-нм.

Главное и единственное отличие Snapdragon 855 Plus от обычной Snapdragon 855 заключается в слегка повышенных частотах CPU и GPU. Так, у Snapdragon 855 рабочая частота самого производительного ядра CPU Kryo 485 достигает 2,96 ГГц против 2,84 ГГц у обычного Snapdragon 855. То есть, прибавка составляет скромные 4%. А вот по GPU Adreno 640 прибавка куда существеннее — целых 15%. В теории это означает, что Snapdragon 855 Plus должен показывать заметно более высокую производительность в играх. И да, прибавка немалая, но будет ли она заметна в реальных играх?

Производитель также упоминает, что новая Snapdragon 855 Plus лучше оптимизирована для игр, VR, ИИ-задач и 5G. Последнее вызывает недоумение, учитывая, что Snapdragon 855 Plus оснащается старым модемом Snapdragon X24, а поддержка 5G обеспечивает, как и в случае Snapdragon 855, установкой отдельного модема X50. Очевидно, что новый встроенный модем 5G Snapdragon X55 припасен для флагманской SoC следующего поколения Snapdragon 865 (предположительное название).

Snapdragon 855 Plus уже доступна партнерам компании, а первые коммерческие решения на ее базе обещаны во втором полугодии этого года. Учитывая игровую направленность Snapdragon 855 Plus, вполне логично ожидать эту платформу в будущих геймерских смартфонах. До конца этого месяца ожидается анонс нового ASUS ROG Phone II, который вполне может оказаться первой моделью на Snapdragon 855 Plus. Кроме того, существует небольшая вероятность, что будущий смартфон Samsung Galaxy Note10 для некоторых рынков тоже будет использовать улучшенную версию Snapdragon 855 Plus.

