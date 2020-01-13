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ASUS создала компактную видеокарту GeForce RTX 2070 для создания игровых систем NUC Ghost Canyon

ASUS создала компактную видеокарту GeForce RTX 2070 для создания игровых систем NUC Ghost Canyon

ASUS создала компактную видеокарту GeForce RTX 2070 для создания игровых систем NUC Ghost Canyon


Компания ASUS подготовила к выпуску новую компактную видеокарту, «разработанную специально» для новых игровых устройств Intel.

Напомним, во время проведения выставки CES 2020 компания Intel анонсировала новые системы NUC Ghost Canyon с модульной конструкцией, которые позволяют устанавливать дискретные видеокарты длиной до 8 дюймов. И новинка от ASUS – Dual GeForce RTX 2070 Mini – как раз соответствует этим требованиям. Её длина составляет немногим менее 8 дюймов (около 20 см).

ASUS создала компактную видеокарту GeForce RTX 2070 для создания игровых систем NUC Ghost Canyon

Как видно из названия, новинка представляет собой версию NVIDIA GeForce RTX 2070. Она оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Как отмечает производитель, кожух, тепловые трубки и радиатор были специально разработаны таким образом, чтобы максимально использовать сетчатую боковую панель в корпусе Intel NUC Ghost Canyon. Сообщается, что система NUC с такой видеокартой была способна запускать игру Shadow of the Tomb Raider в разрешении 1440p с максимальными настройками качества графики, издавая при этом «удивительно мало» шума от вентиляторов системы охлаждения.

ASUS подготовила к выпуску две версии видеокарты Dual GeForce RTX 2070 Mini. Для стандартной версии частота графического процессора установлена на значениях 1410/1650 МГц для стандартного/повышенного режимов работы. Также предусмотрена версия OC с заводским разгоном. В данном случае максимальная частота повышена до 1680 МГц. Устройство уже поступило в продажу в некоторых странах. Например, в Великобритании её можно купить по цене £405,64 (около $525).

Также сообщается, что позже в первом квартале компания намерена выпустить миниатюрнее версии видеокарт GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Super.

Источник: The Verge

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