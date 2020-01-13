ASUS создала компактную видеокарту GeForce RTX 2070 для создания игровых систем NUC Ghost Canyon





Компания ASUS подготовила к выпуску новую компактную видеокарту, «разработанную специально» для новых игровых устройств Intel.

Напомним, во время проведения выставки CES 2020 компания Intel анонсировала новые системы NUC Ghost Canyon с модульной конструкцией, которые позволяют устанавливать дискретные видеокарты длиной до 8 дюймов. И новинка от ASUS – Dual GeForce RTX 2070 Mini – как раз соответствует этим требованиям. Её длина составляет немногим менее 8 дюймов (около 20 см).

Как видно из названия, новинка представляет собой версию NVIDIA GeForce RTX 2070. Она оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. Как отмечает производитель, кожух, тепловые трубки и радиатор были специально разработаны таким образом, чтобы максимально использовать сетчатую боковую панель в корпусе Intel NUC Ghost Canyon. Сообщается, что система NUC с такой видеокартой была способна запускать игру Shadow of the Tomb Raider в разрешении 1440p с максимальными настройками качества графики, издавая при этом «удивительно мало» шума от вентиляторов системы охлаждения.

ASUS подготовила к выпуску две версии видеокарты Dual GeForce RTX 2070 Mini. Для стандартной версии частота графического процессора установлена на значениях 1410/1650 МГц для стандартного/повышенного режимов работы. Также предусмотрена версия OC с заводским разгоном. В данном случае максимальная частота повышена до 1680 МГц. Устройство уже поступило в продажу в некоторых странах. Например, в Великобритании её можно купить по цене £405,64 (около $525).

Также сообщается, что позже в первом квартале компания намерена выпустить миниатюрнее версии видеокарт GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Super.

Источник: The Verge