Asus исправила "заикание" ноутбуков ROG: скоро выйдет BIOS Strix Scar 15 и Zephyrus M16

Asus услышала жалобы владельцев ноутбуков ROG на фризы, нашла причину и готовит исправления. Соответствующие BIOS выйдут в начале октября, пока для двух моделей 2023 года.

Исправления появились после многочисленных отчетов пользователей о повторяющихся задержках и потрескивание звука на ноутбуках ROG. Ранее Asus заявила, что исследует проблему, а сейчас подтвердила, что инженеры нашли причину неполадок. Согласно заявлению ROG North America, компания уже выпустила бета-версии BIOS для пораженных моделей, которые появятся на официальных страницах поддержки на следующей неделе.

Ранее детальное расследование, опубликованное на GitHub пользователем Zephkek, объяснило проблему прерываниями ACPI на уровне BIOS и неправильным циклом питания дискретной видеокарты ноутбуков. Исследователь обнаружил аномальные задержки DPC, связанные с ACPI.sys, во время которых одно ядро процессора постоянно испытывало высокую нагрузку. Ошибка, похоже, повлияла на несколько поколений ноутбуков с 2021 по 2024 год.

Компания пока не предоставила официальных технических подробностей относительно первопричины. Бета-версия BIOS для Strix Scar 15 и Zephyrus M16 пока недоступна на сайте поддержки Asus, но пользователям, которых это касается, стоит проверять их наличие в ближайшие дни. Asus планирует выпуск окончательных обновлений прошивки для других моделей в начале октября.

Пользователям, которые решат установить бета-версию BIOS, следует создать резервные копии микропрограммы. Хотя Asus гарантирует сохранение гарантии, тестовая прошивка все еще может нести риски нестабильности.

Источник: Tom’s Hardware