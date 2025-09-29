banner
Новости Технологии 29.09.2025 comment views icon

Asus исправила "заикание" ноутбуков ROG: скоро выйдет BIOS Strix Scar 15 и Zephyrus M16

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Asus виправила “заїкання” ноутбуків ROG: скоро вийде BIOS Strix Scar 15 та Zephyrus M16

Asus услышала жалобы владельцев ноутбуков ROG на фризы, нашла причину и готовит исправления. Соответствующие BIOS выйдут в начале октября, пока для двух моделей 2023 года.

Исправления появились после многочисленных отчетов пользователей о повторяющихся задержках и потрескивание звука на ноутбуках ROG. Ранее Asus заявила, что исследует проблему, а сейчас подтвердила, что инженеры нашли причину неполадок. Согласно заявлению ROG North America, компания уже выпустила бета-версии BIOS для пораженных моделей, которые появятся на официальных страницах поддержки на следующей неделе.

Ранее детальное расследование, опубликованное на GitHub пользователем Zephkek, объяснило проблему прерываниями ACPI на уровне BIOS и неправильным циклом питания дискретной видеокарты ноутбуков. Исследователь обнаружил аномальные задержки DPC, связанные с ACPI.sys, во время которых одно ядро процессора постоянно испытывало высокую нагрузку. Ошибка, похоже, повлияла на несколько поколений ноутбуков с 2021 по 2024 год.

Компания пока не предоставила официальных технических подробностей относительно первопричины. Бета-версия BIOS для Strix Scar 15 и Zephyrus M16 пока недоступна на сайте поддержки Asus, но пользователям, которых это касается, стоит проверять их наличие в ближайшие дни. Asus планирует выпуск окончательных обновлений прошивки для других моделей в начале октября.

Пользователям, которые решат установить бета-версию BIOS, следует создать резервные копии микропрограммы. Хотя Asus гарантирует сохранение гарантии, тестовая прошивка все еще может нести риски нестабильности.

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Трехэкранный ноутбук MAX16 с Intel Core i7-1260P стоит от $700
Ноутбуки HP обошли MacBook по популярности в США, восприятие качества Apple снизилось, — опрос
Модер создал "портативную" 12,5" консоль с NVIDIA RTX 4090 для ноутбуков
Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже в Украине по цене от 30 тыс. грн
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Игровой ноутбук Alienware 16 Aurora: досадная незадокументированная неожиданность, отличающая от более дорогого 16X
Модульный Framework Laptop 16 получил сменную NVIDIA RTX 5070
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Lenovo запускает ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D и три игровых монитора
Впервые на Intel Panther Lake: Acer представила ноутбуки следующего поколения
Экран Apple MacBook может раздавить обычная почтовая открытка — производитель говорит, что это не баг, а фича
Lenovo попыталась сделать Pivo, но получился ноутбук с вращающимся экраном
Asus ROG Xbox Ally выйдет в октябре: с масштабированием Automatic Super Resolution (Auto SR) и программой совместимости игр
Слухи о редизайне MacBook Pro: 6 больших изменений, включая OLED-дисплей и сенсорное управление
Ноутбук Krayzor имеет двойной сенсорный экран, модульную видеокарту и механическую клавиатуру
Microsoft и Asus открыли предзаказы на ROG Xbox Ally (29 999 грн) и ROG Xbox Ally X (42 999 грн)
ASUS представила мониторы ROG Swift и Strix: Tandem OLED 540/720 Гц и более доступные варианты
Asus расследует постоянные фризы ноутбуков ROG 2021-2024 годов
Новые Lenovo Legion 5 и LOQ 15 уже в Украине: OLED, RTX 5070 и зарядка USB-C от 51 тыс. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить