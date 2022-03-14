ASUS закрывает бизнес в россии и эвакуирует персонал

Тайваньская компания ASUS рассматривает план эвакуации персонала и закрытия бизнеса в россии. Министр экономики Тайваня сделала такое заявление после обращения вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

10 марта Федоров написал в Twitter письмо председателю ASUS Джонни Ши, призвав компанию остановить деятельность в россии из-за войны.

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It’s for peace, not for war! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 10, 2022

«ASUS, русские не имеют морального права использовать вашу гениальную технологию! Она для мира, а не для войны!» Федоров

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа заявила, что ее страна поддерживает демократию и пообещала принять меры против россии. На официальный запрос Reuters компания ASUS пока не ответила.

По мнению Ван, компания проведет «эвакуацию персонала как можно скорее» после начала войны.

«Компания в целом будет заботиться о своей репутации», — заявила она журналистам в парламенте после обсуждения влияния войны на экономику Тайваня.

Издание Reuters добавляет, что россия не является большим рынком для какой-либо крупной тайваньской фирмы. Сама ASUS не предоставляет данные о доходах по странам, но в третьем квартале прошлого года на всю Европу приходилось только треть выручки.

После обращения Федорова акции ASUS упали более чем на 2% c утра понедельника, в то время как рынок в целом оставался без изменений.