ASUS закрывает бизнес в россии и эвакуирует персонал

Тайваньская компания ASUS рассматривает план эвакуации персонала и закрытия бизнеса в россии. Министр экономики Тайваня сделала такое заявление после обращения вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

10 марта Федоров написал в Twitter письмо председателю ASUS Джонни Ши, призвав компанию остановить деятельность в россии из-за войны.

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It’s for peace, not for war!

