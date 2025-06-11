Видеокарта GeeFarce RTX 5072 имеет встроенный ПК, который можно поместить в большой ПК

Десктопные видеокарты часто похожи на кирпич, а мощные ПК помещаются в небольшой корпус — так почему бы не совместить? CheeryTree и Gamers Nexus представляют GeeFarce RTX 5072.

Мастерская CheeryTree занимается сборкой ПК на заказ. Среди ее творений — компьютерные корпуса в форме куба Борг из «Звездного пути» и в форме уменьшенного Tesla Cybertruck. Она предоставила Gamers Nexus ПК-видеокарту GeeFarce RTX 5072 для тестирования. Такой компьютер нельзя просто купить — вероятно, только сборка на заказ, фактически это концепт.

Главный секрет — это ненастоящая видеокарта. От прежней Gigabyte Aorus GeForce RTX 2070 Super осталась только система охлаждения. Под кулером находится плата на основе мини-ПК ASUS NUC 13 Pro с Intel Core 13-го поколения. Также система имеет 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопитель данных.

Этот ПК можно разместить внутри большего настольного компьютера. При установке на место видеокарты в слот PCIe, RTX 5027POS не получает питания и не взаимодействует с главной машиной. Вместо этого он имеет собственный независимый разъем из остатков восьмиконтактного разъема. Главный редактор Gamers Nexus Стив Берк передал разговор команды с CherryTree в двух фразах: «Но почему?», — «Потому, что это весело!».

Источник: VideoCardz