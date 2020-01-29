В США построят восемь брендированных отелей Atari для геймеров (с игровыми залами, оборудованием для стриминга и т.п.)





Легендарная в прошлом игровая компания Atari совместно с двумя американскими застройщиками True North Studio и GSD group запустит сеть брендированных геймерских отелей. Первый отель начнут строить в середине 2020 года в Финиксе, далее к нему присоединятся аналогичные проекты в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

Отели Atari будут не просто оформлены в игровом стиле, они получат киберспортивные студии для соревнований и стриминга, залы с ПК, игровыми автоматами, VR- и AR-оборудованием, специальные залы для встреч, мероприятий, коворкинга и т.д. Предполагается, что в таких отелях будут проводить тематические мероприятия — киберспортивные турниры, презентации геймерских аксессуаров и т.д. Естественно, в отелях будут и все типичные для современных гостиниц элементы вроде ресторанов, баров, кинозалов и тренажерных залов. Целевая аудитория — семьи с детьми или бизнес-пользователи, которые хотят расслабиться во время командировок.

Компания Atari получила от партнеров $600 тыс. за лицензирование бренда и будет получать 5% от доходов данной сети отелей. Если задумка окажется удачной, то аналогичные отели могут открыть и в других городах США и всего мира.

По слухам, компания испытывает серьезные проблемы с финансированием и разработкой своей ретро-консоли Atari VCS. Таким образом совместный проект с застройщиками может обеспечить необходимые ресурсы для завершения разработки и выводе консоли на рынок.

Источник: The Verge, Atari