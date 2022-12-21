Atari приостанавливает производство консоли VCS — после падения выручки на 92% (с $2,4 млн в прошлом году до $200 тысяч в 2022-м)

Долгожданное возвращение Atari, вероятно, столкнулось с серьезным препятствием: компания объявила о приостановлении контрактов на производство аппаратного обеспечения в своем последнем финансовом отчете от 16 декабря.

Консоль анонсировали еще в 2017 году под названием Ataribox и пообещали выпустить на рынок в 2018 году (а затем в 2020 году). Реальные продажи начались только в июне 2021 года.

В конце концов название Ataribox сменили на Atari VCS, а систему оснастили процессором AMD Ryzen R1606G с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 32 ГБ. При этом благодаря стандартным разъемам M.2 SSD и SODIMM ее можно было проапгрейдить.

В так называемом Desktop Mode пользователь мог самостоятельно установить Windows, Linux или ChromeOS, получив стильный мини-ПК. Также консоль можно использовать в качестве медиаплеера для стриминговых сервисов типа Netflix и Disney+.

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Впрочем, основная область применения Atari VCS – это игровая приставка. В этой роли консоль изначально получила 100 ретроигр, включая 18 аркадных и 82 игры из линейки приставки Atari 2600. Современные игры можно было приобрести из фирменного магазина приложений, хотя выбор там был невелик.

В своем последнем финансовом отчете Atari утверждает, что доход за первое полугодие (на 30 сентября 2022 года) составил $4,6 миллиона долларов — это на 27% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Прибыль от продажи аппаратного обеспечения упала на колоссальные 92% — с $2,4 млн до $0,2 млн – в течение того же периода времени.

Также компания объявила, что прекращает прямые отношения с изготовителями аппаратного обеспечения. О заключении новых контрактов не сообщили, поэтому вполне возможно, что консоль VCS скоро исчезнет из магазинов. В настоящее время на официальном сайте Atari стоимость базовой консоли снижена с $199,99 до $159,99.