Анонсированная еще в 2017 году ретро-консоль Atari VCS наконец появилась в свободной продаже по цене от $300





Несмотря на то, что впервые о консоли Atari VCS рассказали еще в 2017 году, пообещали выпустить ее на рынок в 2019 году (а потом еще раз в 2020 году), реальные продажи «новинки» начались только сейчас. Американские фанаты ретро-гейминга могут купить консоль на официальном сайте или в сети электроники Best Buy, остальным придется подождать или воспользоваться обходными путями покупки.

Итак, за после покупки игрок получает устройство на основе AMD Ryzen R1606G с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 32 ГБ, при этом благодаря стандартным разъемам M.2 SSD и SODIMM их можно проапгрейдить.

В так называемом Desktop Mode пользователь может самостоятельно установить Windows, Linux или ChromeOS, получив стильный настольный мини-ПК. Также консоль можно использовать в качестве медиаплеера для стриминговых сервисов вроде Netflix и Disney+.

Впрочем, основная сфера применения Atari VCS — игровая приставка. В этой ипостаси консоль получила 100 ретро-игр, включая 18 аркадных и 82 игры из линейки приставки Atari 2600. Также игрок может приобрести современные игры из фирменного магазина приложений, однако по отзывам первых владельцев выбор там не слишком велик.

Отметим, что в обычную версию Atari VCS стоимостью $299 входит только консоль, тогда как версия Walnut за $399 дополнительно включает беспроводной контроллер и классический джойстик, которые по отдельности стоят $59 каждый.

Источник: The Verge