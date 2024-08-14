AUTO.RIA внедряет шеринг документов через «Дію» для проверки владельцев авто

Украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал сервис шеринга документов через «Дію». Благодаря этому автомобиль от владельца в объявлении сможет получить специальную отметку «Владелец авто. Подтверждено через Дію».

Чтобы воспользоваться шерингом документа и получить отметку «Владелец авто, подтверждено через Дію», необходимо выполнить следующие действия:

авторизоваться на маркетплейсе через «Дія.Підпис» выбрать на странице авто «Подтвердить собственность авто» предоставить разрешение на шеринг техпаспорта через «Дію».

Как заявляет пресс-служба сервиса, новая возможность станет не только преимуществом при выборе авто, но и будет способствовать увеличению продаж автомобилей от настоящих владельцев.

«Шеринг документа через Дію — это когда пользователь отправляет копию цифрового документа через приложение Дія сразу в систему компании. AUTO.RIA интегрировали шеринг свидетельства о регистрации транспортного средства, чтобы проверять владельцев авто. Для продавца это удобно. Несколько тапов в Дії — копия уже в системе AUTO.RIA, и есть отметка подтвержденного владельца. А покупатели будут видеть отметку и больше доверять объявлению», — отмечает Ирина Заболотная, руководитель команды внедрения «Дії» в Минцифре.

Это уже второй сервис «Дія», который интегрировал AUTO.RIA. С прошлого года на маркетплейсе можно авторизоваться через «Дія.Підпис». К этому времени такой возможностью авторизации воспользовались уже около 121 тыс. пользователей.

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