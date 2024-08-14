Новости Софт 14.08.2024 в 15:47 comment views icon

AUTO.RIA внедряет шеринг документов через «Дію» для проверки владельцев авто

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Вадим Карпусь

Автор новостей

AUTO.RIA внедряет шеринг документов через «Дію» для проверки владельцев авто

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал сервис шеринга документов через «Дію». Благодаря этому автомобиль от владельца в объявлении сможет получить специальную отметку «Владелец авто. Подтверждено через Дію».

Чтобы воспользоваться шерингом документа и получить отметку «Владелец авто, подтверждено через Дію», необходимо выполнить следующие действия:

  1. авторизоваться на маркетплейсе через «Дія.Підпис»
  2. выбрать на странице авто «Подтвердить собственность авто»
  3. предоставить разрешение на шеринг техпаспорта через «Дію».

Как заявляет пресс-служба сервиса, новая возможность станет не только преимуществом при выборе авто, но и будет способствовать увеличению продаж автомобилей от настоящих владельцев.

«Шеринг документа через Дію — это когда пользователь отправляет копию цифрового документа через приложение Дія сразу в систему компании. AUTO.RIA интегрировали шеринг свидетельства о регистрации транспортного средства, чтобы проверять владельцев авто. Для продавца это удобно. Несколько тапов в Дії — копия уже в системе AUTO.RIA, и есть отметка подтвержденного владельца. А покупатели будут видеть отметку и больше доверять объявлению», — отмечает Ирина Заболотная, руководитель команды внедрения «Дії» в Минцифре.

Это уже второй сервис «Дія», который интегрировал AUTO.RIA. С прошлого года на маркетплейсе можно авторизоваться через «Дія.Підпис». К этому времени такой возможностью авторизации воспользовались уже около 121 тыс. пользователей.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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