Автомобили Tesla с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 1 млрд миль

Разработчики беспилотных автомобилей, как известно, любят мериться наезженными километрами. Только в прошлом месяце Waymo хвасталась, что ее автомобили суммарно проехали по дорогам общего пользования в США около 16 млн км (более 10 млн миль). Напомним, что Google начала тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в 2009 году, а в 2015 году показатель общего пробега составлял чуть выше 1,2 млн миль. И вот сейчас погреться в лучах софитов разрешила себе Tesla, поспешившая заявить, что ее автомобили с включенным автопилотом суммарно проехали уже более 1 млрд (не млн) миль.

Цифра, безусловно, впечатляет. Если же посмотреть статистику подробнее, то достижения станет еще более существенным. По словам Tesla, этот миллиард – это десятая часть от общего количества миль, преодоленных всеми автомобилями Tesla. Причем это с учетом моделей, выпущенных до того, как функция вообще стала доступна, а также моделей, водители которых осознанно отказались от Autopilot при покупке автомобиля.

Да, тут можно вспомнить и о тех нескольких жутких авариях с участием автомобилей Tesla, произошедших при включенном автопилоте, и о несдержанных обещаниях касательно сроков доступности полноценного автопилота в машинах Tesla, который позволит самостоятельно передвигаться по всей территорию США и приезжать в любую указанную на карте точку. Но это все ничуть не омрачает успех и не преуменьшает достижений Tesla в области технологий автономного вождения. Кто бы что ни говорил, но зачастую на практике именно автопилот Tesla демонстрирует лучшие результаты среди серийных автомобилей.

Тут можно вспомнить что вот-вот должен быть запущен сервис беспилотных такси Waymo, технологии которых многие считают лучшими на рынке. И будет интересно увидеть сравнение автопилотов Tesla и Waymo в реальных условиях езды по городу без какой-либо предварительной подготовки.

Панорамное 360-градусное видео поездки «глазами автопилота» электромобиля Tesla вы можете посмотреть здесь.

Источник: Engadget