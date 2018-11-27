Видео дня: Панорамное 360-градусное видео поездки «глазами автопилота» электромобиля Tesla

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Для людей, которые не слишком хорошо разбираются в современных технологиях, возможности автопилота Tesla выглядят как волшебство. Однако наши читатели наверняка понимают, что речь идет о мощной системе, которая правильно интерпретирует окружающую обстановку, благодаря целому набору специальных камер, сенсоров и датчиков.

Энтузиасты электромобилей Илона Маска, или как они сами себя называют, Tesla hackers, с никами ‘verygreen’ и ‘DamianXVI’ неоднократно выкладывали видео, которые позволяют оценить дорожную обстановку «глазами автопилота Tesla». Вот, к примеру, один из свежих роликов:

Однако в электромобиле Tesla уже столько камер, что визуализация в виде обычного набора окон уже не выглядит такой информативной, поэтому еще один энтузиаст Пранав Кодали (Pranav Kodali) решил объединить все доступные видеоданные в одно панорамное видео с 360-градусным обзором:

Во время просмотра не забывайте менять ракурс взгляда, зажав указатель мыши на видео и поворачивая манипулятор в нужную сторону.

Напомним, что недавно обновление автопилота Tesla привело к тому, что у некоторых владельцев электромобилей не только не появились новые функции, но и перестали работать старые.

Источник: electrek