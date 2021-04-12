Автомобильная SoC NVIDIA Atlan содержит CPU Grace-Next и GPU Ampere-Next

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В сети появились изображения системы-на-чипе NVIDIA следующего поколения, которая фигурирует под кодовым названием Atlan. Это устройство предназначено для применения в автомобильной отрасли.

Чипсет оснащается вычислительными ядрами Grace-Next и графическим ядром Ampere-Next. Устройство также включает блок обработки данных Bluefield. Вероятно, подписи на изображении, обозначающие CPU и GPU, поменяли местами. Похоже, что система-на-чипе содержит 12 вычислительных ядер, как и предшественник Orin. О структуре и количестве вычислительных блоков GPU пока ничего сказать нельзя. К сожалению, доступно лишь рендерное изображение SoC Atlan без подробного описания технических характеристик.

Официальный анонс чипсета NVIDIA Atlan может состояться уже в скором времени во время проведения мероприятия GTC 2021.

Источник: videocardz