Автор Mass Effect Мак Уолтерс покинул BioWare после 19 лет работы — он также работал над Jade Empire, Dragon Age Dreadwolf, Anthem

Мак Уолтерс, один из создателей франшизы Mass Effect, покинул студию BioWare после более чем 19 лет работы в компании. Он начинал как сценарист Jade Empire, а затем взял на себя более важную роль в оригинальной игре Mass Effect, после чего стал ведущим сценаристом второй и третьей частей трилогии.

«С новым годом приходят новые приключения», — написал Уолтерс в LinkedIn. «Как некоторые из вас уже знают, в конце прошлого года я решил покинуть BioWare. Эти 19 лет изменили мою жизнь, если не сказать больше, и это сделало выбор очень трудным».

В профиле Уолтерса на LinkedIn теперь указано, что он сделал перерыв в карьере.

Хотя Уолтерс наиболее известен своей работой над серией Mass Effect, совсем недавно он работал директором по производству грядущей игры Dragon Age Dreadwolf. Это должна быть следующая крупная игра BioWare и долгожданное продолжение Inquisition 2014 года. Во время своего пребывания в BioWare Уолтерс также работал сценаристом над злополучным проектом Anthem.

Уолтерс был креативным директором игры Mass Effect Andromeda, а совсем недавно он занимал пост директора проекта для издания Mass Effect Legendary Edition, которое является ремастером оригинальной трилогии франшизы. Также Уолтерс написал множество графических романов, связанных с Mass Effect, расширяющих повествование игр.

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За последние несколько лет компанию покинуло несколько ветеранов BioWare, в том числе исполнительный продюсер Марк Дарр, генеральный директор и директор проекта Mass Effect Кейси Хадсон, креативный директор Dragon Age 4 Мэтт Голдман. В настоящее время BioWare занялась созданием следующей части Mass Effect, пока что проект находится на ранней стадии разработки.

Источник: eurogamer