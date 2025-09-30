В Украине открылись продажи книги "Ведьмак: Перекресток воронов"

30 сентября издательство КСД открыло продажи книги «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского в украинском переводе.

Сейчас на сайте издательства книга доступна по цене в 290 грн, а также в комплекте с другими 8 книгами серии за 2340 грн.

Согласно аннотации, «Ведьмак: Перекресток воронов» расскажет историю становления Геральта из Ривии, который только начинает свой профессиональный путь в сопровождении опытного ведьмака Престона Гольта.

«До того, как стать Блавикенским резником, Геральт только учился выживать в мире, где чудовищами так часто оказываются совсем не те, на кого заносят меч… Молодой ведьмак из Ривии только что стал на профессиональный путь. Внезапное столкновение с несправедливостью — схватка с насильником — оборачивается для Геральта обвинением в убийстве. От виселицы его спасает опытный ведьмак Престон Гольт — один из немногих, кто пережил резню в Каэр Морене. Вместе с Гольтом Геральт подходит к перепутью на своем жизненном пути. Его учили убивать монстров. Но не учили, что самые страшные — те, кто имеет человеческий облик. Впереди — первая охота. Первое предательство. И выбор, за который придется заплатить».

Обложка «Перекрестка воронов» соответствует оригинальной польской и на этот раз показывает юного Геральта, а не образ из игр CD Projekt Red. Переводом на украинский на этот раз занимался Иван Кулинич, а не Сергей Легеза, который перевел для КСД 8 книг, изданных в 2016-2017 годах.

Напомним, что ранее Сапковский анонсировал новые книги для серии «Ведьмак», а также отреагировал на некоторые противоречивые адаптации Netflix.

Напомним, что на данный момент стриминг выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в последних двух его место занял Лиам Хемсворт. Четвертый выйдет уже 30 октября, сразу со всеми эпизодами и спецвыпуском о банде Крыс. Первый тизер собрал более 100 тыс. дизлайков, тогда как Хемсворт в интервью признался, что год не заходил в соцсети, чтобы избежать хейта.

Тем временем CD Projekt активно работает над игрой The Witcher 4 с Цири, как центральным персонажем. Ранее мы уже видели первый трейлер и техническую демонстрацию геймплея игры.