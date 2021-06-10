Байден отменил указы Трампа о санкциях против TikTok и WeChat в США

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9 июня президент США Джо Байден подписал указ, отменяющий ряд решений своего предшественника Дональда Трампа о запрете сделок с владельцами WeChat и TikTok в США.

Одновременно Байден поручил министерству торговли провести новое расследование и выяснить, представляют ли эти иностранные приложения, собирающие данные американских пользователей, реальную угрозу конфиденциальности и национальной безопасности.

6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа о запрете сделок с владельцами WeChat и TikTok в США. Столкнувшись с угрозой блокировки в США, китайская ByteDance, владеющая популярнейшим сервисом коротких видео TikTok, сначала вела переговоры о сделке с Microsoft, а затем договаривалась c Oracle о создании совместного предприятия TikTok Global. Но в итоге до сделки дело так и не дошло, как и до введения ограничений. Суд в США, рассматривающий дело о блокировке WeChat, запретил запрещать мессенджер в сентябре, а затем еще раз в октябре. По делу о блокировке TikTok в декабре также был вынесен предварительный судебный запрет на блокировку приложения в США.

В начале года издание Wall Street Journal сообщало, что Байден взялся за пересмотр решений своего предшественника, касающихся вопросов по Китаю. Накануне Байден подписал новый исполнительный указ о запрете на инвестиции в 59 технологических компаний Китая.