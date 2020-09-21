Блокировка TikTok и WeChat в США (пока) отменяется — оба китайских сервиса избежали блокады





20 сентября в силу должны были принятые в прошлом месяце указы, предписывающие блокировку TikTok и WeChat в США, и Министерство торговли США уже выписало соответствующий ордер на блокировку приложений TikTok и WeChat в американских магазинах приложений, в том числе Google Play и App Store. Однако в последнюю минуту появились сообщения, что сервисам выдали «индульгенцию» и они оба пока продолжат работать в США.

За неделю до вступления в силу указа о блокировке TikTok в США китайская ByteDance, владеющая популярнейшим сервисом коротких видео, отклонила предложение Microsoft, которую изначально считали вероятным покупателем бизнеса TikTok в США. Одновременно СМИ сообщили, что владелец TikTok предпочел продаже Microsoft партнерство с Oracle. И вот сейчас эти данные получили официальное подтверждение.

19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с обновлением по TikTok, заявив, что «благословил» партнерство китайской ByteDance с американскими Oracle и Walmart, а Министерство торговли США отложило блокировку TikTok на неделю — до 27 сентября. Одновременно суд в Калифорнии выдал временный судебный запрет на блокировку WeChat.

Как отмечает The Washington Post, партнерство TikTok с Oracle и Walmart — «большой шаг назад» от полной продажи TikTok (изначально Трамп настаивал именно на продаже). По данным Bloomberg, по условиям сделки ByteDance создаст компанию TikTok Global с участием Oracle и Walmart — американские компании готовы приобрести 12,5 и 7,5% бизнеса TikTok соответственно и заплатить за свои доли в общей сложности $12 млрд. В то же время ByteDance, добивающаяся оценки в $60 млрд, останется мажоритарным акционером TikTok с долей 80%.

Сделка еще не завершена и некоторые моменты все еще неясны. Сообщается, что в рамках сделки ByteDance согласилась создать в США 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, в Белом доме отдельно упомянули о пожертвовании $5 млрд на образование в США, но, похоже, для ByteDance это стало полным сюрпризом — в заявлении Reuters официальный представитель ByteDance сообщил, что в компании впервые слышат об этом условии.

В ByteDance назвали условия сделки «несправедливыми», но признали, что такой компромиссный вариант лучше остановки бизнеса в США или полной продажи американской компании.

Дальнейшая судьба мессенджера WeChat, принадлежащего Tencent, в США, который, как TikTok, считают национальной угрозой безопасности страны, и по-прежнему остается неизвестной. Судья Лорел Билер, рассматривающая дело, приняла решение выдать временный судебный запрет на блокировку WeChat в США. В своем постановлении она отметила, что хоть правительство США и выявило «серьезные» угрозы национальной безопасности, существует очень мало свидетельств в пользу того, что тотальная блокировка WeChat, являющегося единственным средством общения для многих в сообществе, является хорошей идеей. В Министерстве торговли США пока никак не прокомментировали постановление.

Источник: The Verge, Bloomberg и Reuters