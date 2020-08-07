Трамп распорядился запретить TikTok и WeChat в США — указы вступят в силу через 45 дней

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





6 августа президент США Дональд Трамп двумя исполнительными указами (1 и 2) распорядился запретить гражданам США заключать какие-либо сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владельцами популярнейших социальных платформ — сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat соответственно. Оба документа вступят в силу через 45 дней, 20 сентября.

Запрет распространяется на любые сделки с этими компаниями и их дочерними структурами в американской юрисдикции. После вступления указов любой американский резидент или компания рискует получить штраф за любое сотрудничество с TikTok или WeChat.

В то же время, как сообщил представитель Белого дома в комментарии Los Angeles Times, указ в отношении WeChat не распространяется на другие активы Tencent. Китайский холдинг выступает совладельцем многих других компаний, включая Tesla, Snap, Spotify, Riot Games, Epic Games и Blizzard.

Объясняя мотивацию введения блокировки TikTok и WeChat, Дональд Трамп заявил, что TikTok и WeChat угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике, а также экономике США.

«TikTok автоматически собирает огромные пласты пользовательских данных, в том числе интернет-данные и прочие сведения о сетевой активности вроде данных о местоположении, истории просмотров и поисковых запросах. Эта база с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю потенциально отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Есть свидетельства, что TikTok цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может использоваться для кампаний по дезинформации в интересах Коммунистической партии Китая — так, например, было, когда в роликах TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны»

Президент США Дональд Трамп, фрагмент теста постановления «о борьбе с угрозой TikTok»

Эти указы стали следствием очередной фазы эскалации конфликта между США и Китаем — на протяжении нескольких последних месяцев высшие американские чиновники неустанно повторяли, что сервисы, разработанные в Китае, являются угрозой национальной безопасности США. Еще в начале июля госсекретарь США Майк Помпео заявлял о возможной блокировке приложения в США на фоне подозрений в шпионаже и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В конце июля президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok в США, но ситуация осложнилась планами Microsoft купить американскую долю TikTok, а также операционные структуры в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Буквально на днях Трамп уточнил, что закроет TikTok, если до 15 сентября соцсеть не выкупит какая-нибудь американская компания, одновременно потребовав значительную сумму от сделки в пользу Казначейства США. При этом в Китае заявили, что не допустят такой сделки и пригрозили ответными мерами.

Забавно, в день публикации указов Financial Times со ссылкой на пять источников, близких к переговорам, заявила, что Microsoft договаривается с ByteDance о покупке всего бизнеса TikTok, а не только доли в США и ряде других стран.

Источник: Белый Дом и The Verge