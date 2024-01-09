Байден, Си и война за Тайвань ценой в $10 трлн

По оценкам Bloomberg Economics, война за Тайвань обойдется примерно в $10 трлн, что составляет 10% мирового ВВП и превосходит «удар» от войны в Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса.

Экономическая и военная мощь Китая растет, как и чувство национальной идентичности Тайваня — в то же время усиливается нестабильность в отношениях Пекина и Вашингтона, а выборы на острове, которые состоятся 13 января, могут стать потенциальной точкой вспышки в этом кризисе.

Мало кто говорит о высокой вероятности китайского вторжения — Народно-освободительная армия не скапливает войска на побережье, а сообщения о коррупции в ней ставят под вопрос способность президента Китая вести успешную кампанию. Тем более, после встречи Си с Байденом в ноябре напряженность между странами уменьшилась — по крайней мере, по сообщениям официальных лиц США.

Тем временем война в Украине и Газе напоминает о том, что любые давние напряженности могут перерасти в полномасштабные военные действия. Эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы продумывают свои сценарии: от китайского морского «карантина» Тайваня до захвата удаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.

Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к кризису на Тайване со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, «взорвался» после вторжения россии в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема возникает в 95% разговоров.

Компании из Тайваня лидируют в производстве полупроводников и микросхем — например, общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем TSMC составляет около $7,4 триллиона. Тайваньский пролив также является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Учитывая это, Bloomberg Economics смоделировал два сценария, чтобы оценить влияние на ВВП, учитывая удар по поставкам полупроводников, перебои в судоходстве в регионе, торговые санкции и тарифы, а также влияние на финансовые рынки.

Для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом самый большой удар приносит отсутствие полупроводников. Фабричные линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов — где высококачественные тайваньские микросхемы являются незаменимым «золотым винтом» — остановятся. Автомобили и другие секторы, использующие чипы низшего класса, также испытывают значительный удар. Барьеры для торговли и значительный шок от риска на финансовых рынках прибавляют расходы.

Сценарий 1. Война

Экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на последних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает в 40% удар по ВВП. Население и промышленная база, сосредоточенная на побережье, добавят человеческие и экономические затраты.

Если отношения с основными торговыми партнерами заблокируют и не будет доступа к передовым полупроводникам, ВВП Китая испытает удар на 16,7%.

Для США, которые находятся дальше от центра событий, но все еще имеют многое на карте — например, зависимость Apple от азиатской цепи поставки электроники — ВВП упадет на 6,7%.

Для мира в целом ВВП упадет на 10,2%, при этом больше всего пострадает экономика Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Сценарий 2. Годовая блокада Тайваня

Для Тайваня, небольшой открытой экономики, процветавшей благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.

Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Причина меньшего влияния по сравнению со сценарием войны состоит в том, что, хотя мировая экономика все еще теряет доступ ко всем чипам Тайваня, другие потрясения, в том числе тарифы между США и их союзниками и Китаем, сбои в азиатском судоходстве и падения на финансовых рынках уменьшены.

Даже если результаты выборов на Тайване не спровоцируют немедленный кризис, они определят направление отношений. Лай Чин-те, который сейчас занимает должность вице-президента в администрации Демократической прогрессивной партии, прилагает усилия, чтобы представить себя как кандидата, не планируя нарушать отношения с Пекином (однако в прошлом он описывал себя как «прагматичного борца за независимость Тайваня»). Для Китая, рассматривающего остров как часть своей территории, любой официальный толчок к независимости пересечет красную линию. По словам высокопоставленного чиновника администрации, во время встречи с Байденом Си выразил глубокую обеспокоенность возможностью победы Лая.

Противники Лая — Хоу Юй из Гоминьдана и Ко Вэндже из Народной партии Тайваня — оба обещают прагматические шаги по улучшению отношений с гигантским соседом Тайваня, не жертвуя фактической независимостью острова.

Официальные лица США говорят, что Китай, возможно, планирует многостороннюю реакцию на выборы с военными вторжениями, экономическими санкциями и тактикой серой зоны, например кибератаки. Отмечается, что период от выборов в январе до инаугурации нового президента в мае является опасной зоной для действий Пекина, направленных на подавление следующего президента Тайваня.

Между тем тайваньский «индекс стресса‎» Bloomberg Economics — основанный на предупредительных словах, использованных Министерством иностранных дел Китая и военных вторжениях в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня — показывает, что температура за последние полтора года была повышенной.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет продал свою долю в TSMC в первом квартале 2023 года, сославшись на геополитический риск как причину. Предприятия и правительства также готовятся: инвестиции в электронику и электрическое оборудование выросли до $181 миллиарда в 2022 году с $48 миллиардов в 2020 году, поскольку правительства США, Японии и Германии открыли свои кошельки для диверсификации источников поставок полупроводников.

Если в анализе Bloomberg Economics есть положительная сторона, возможно, она заключается в следующем: стоимость кризиса в $10 триллионов будет настолько высока для всех игроков, что существует сильный стимул избежать его. Статус-кво не может быть ни для кого идеальным результатом, но для Тайбэя, Пекина и Вашингтона альтернативы еще хуже. Это причина, почему неоднозначная автономия Тайваня может оставаться результатом равновесия — даже если условия, которые делают его таким, меняются.

По материалам Bloomberg.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.