Новости Технологии 09.01.2024 в 18:00 comment views icon

Байден, Си и война за Тайвань ценой в $10 трлн

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Байден, Си и война за Тайвань ценой в $10 трлн

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По оценкам Bloomberg Economics, война за Тайвань обойдется примерно в $10 трлн, что составляет 10% мирового ВВП и превосходит «удар» от войны в Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса.

Экономическая и военная мощь Китая растет, как и чувство национальной идентичности Тайваня — в то же время усиливается нестабильность в отношениях Пекина и Вашингтона, а выборы на острове, которые состоятся 13 января, могут стать потенциальной точкой вспышки в этом кризисе.

Мало кто говорит о высокой вероятности китайского вторжения — Народно-освободительная армия не скапливает войска на побережье, а сообщения о коррупции в ней ставят под вопрос способность президента Китая вести успешную кампанию. Тем более, после встречи Си с Байденом в ноябре напряженность между странами уменьшилась — по крайней мере, по сообщениям официальных лиц США.

Оцінки Bloomberg показують, що потенційна війна на Тайвані може мати більший вплив на світовий ВВП, ніж інші нещодавні потрясіння.
Оценки Bloomberg показывают, что потенциальная война на Тайване может оказать большее влияние на мировой ВВП, чем другие недавние потрясения.

Тем временем война в Украине и Газе напоминает о том, что любые давние напряженности могут перерасти в полномасштабные военные действия. Эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы продумывают свои сценарии: от китайского морского «карантина» Тайваня до захвата удаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.

Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к кризису на Тайване со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, «взорвался» после вторжения россии в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема возникает в 95% разговоров.

Компании из Тайваня лидируют в производстве полупроводников и микросхем — например, общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем TSMC составляет около $7,4 триллиона. Тайваньский пролив также является одним из самых оживленных судоходных путей в мире. Учитывая это, Bloomberg Economics смоделировал два сценария, чтобы оценить влияние на ВВП, учитывая удар по поставкам полупроводников, перебои в судоходстве в регионе, торговые санкции и тарифы, а также влияние на финансовые рынки.

Топ-20 клієнтів TSMC за ринковою капіталізацією
Общий размер рыночной капитализации 20 крупнейших клиентов TSMC

Для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом самый большой удар приносит отсутствие полупроводников. Фабричные линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов где высококачественные тайваньские микросхемы являются незаменимым «золотым винтом» остановятся. Автомобили и другие секторы, использующие чипы низшего класса, также испытывают значительный удар. Барьеры для торговли и значительный шок от риска на финансовых рынках прибавляют расходы.

Сценарий 1. Война

  • Экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на последних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает в 40% удар по ВВП. Население и промышленная база, сосредоточенная на побережье, добавят человеческие и экономические затраты.
  • Если отношения с основными торговыми партнерами заблокируют и не будет доступа к передовым полупроводникам, ВВП Китая испытает удар на 16,7%.
  • Для США, которые находятся дальше от центра событий, но все еще имеют многое на карте — например, зависимость Apple от азиатской цепи поставки электроники — ВВП упадет на 6,7%.
  • Для мира в целом ВВП упадет на 10,2%, при этом больше всего пострадает экономика Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Сценарий 2. Годовая блокада Тайваня

  • Для Тайваня, небольшой открытой экономики, процветавшей благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.
  • Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Причина меньшего влияния по сравнению со сценарием войны состоит в том, что, хотя мировая экономика все еще теряет доступ ко всем чипам Тайваня, другие потрясения, в том числе тарифы между США и их союзниками и Китаем, сбои в азиатском судоходстве и падения на финансовых рынках уменьшены.

Вплив війни у Тайвані на ВВП країн у перший рік
Влияние войны в Тайване на ВВП стран в первый год

Даже если результаты выборов на Тайване не спровоцируют немедленный кризис, они определят направление отношений. Лай Чин-те, который сейчас занимает должность вице-президента в администрации Демократической прогрессивной партии, прилагает усилия, чтобы представить себя как кандидата, не планируя нарушать отношения с Пекином (однако в прошлом он описывал себя как «прагматичного борца за независимость Тайваня»). Для Китая, рассматривающего остров как часть своей территории, любой официальный толчок к независимости пересечет красную линию. По словам высокопоставленного чиновника администрации, во время встречи с Байденом Си выразил глубокую обеспокоенность возможностью победы Лая.

Противники Лая — Хоу Юй из Гоминьдана и Ко Вэндже из Народной партии Тайваня — оба обещают прагматические шаги по улучшению отношений с гигантским соседом Тайваня, не жертвуя фактической независимостью острова.

Официальные лица США говорят, что Китай, возможно, планирует многостороннюю реакцию на выборы с военными вторжениями, экономическими санкциями и тактикой серой зоны, например кибератаки. Отмечается, что период от выборов в январе до инаугурации нового президента в мае является опасной зоной для действий Пекина, направленных на подавление следующего президента Тайваня.

Между тем тайваньский «индекс стресса‎» Bloomberg Economics — основанный на предупредительных словах, использованных Министерством иностранных дел Китая и военных вторжениях в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня — показывает, что температура за последние полтора года была повышенной.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет продал свою долю в TSMC в первом квартале 2023 года, сославшись на геополитический риск как причину. Предприятия и правительства также готовятся: инвестиции в электронику и электрическое оборудование выросли до $181 миллиарда в 2022 году с $48 миллиардов в 2020 году, поскольку правительства США, Японии и Германии открыли свои кошельки для диверсификации источников поставок полупроводников.

Если в анализе Bloomberg Economics есть положительная сторона, возможно, она заключается в следующем: стоимость кризиса в $10 триллионов будет настолько высока для всех игроков, что существует сильный стимул избежать его. Статус-кво не может быть ни для кого идеальным результатом, но для Тайбэя, Пекина и Вашингтона альтернативы еще хуже. Это причина, почему неоднозначная автономия Тайваня может оставаться результатом равновесия — даже если условия, которые делают его таким, меняются.

По материалам Bloomberg.

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