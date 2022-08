Bandai Namco намерена снять фильм по игре Pac-Man, идею предложил продюсер Sonic the Hedgehog

Разработчик и издатель видеоигр Bandai Namco занялся созданием фильма по мотивам некогда популярной аркадной игры Pac-Man. Для работы над проектом она привлекла компанию Wayfarer Studios, наиболее известную своей работой над фильмом Five Feet Apart / «В метре друг от друга» 2019 года. Идею фильма представил Чак Уильямс из Lightbeam Entertainment, который ранее был продюсером игровой экранизации Sonic the Hedgehog / «Соник в кино».

Игра Pac-Man была представлена в 1980 году. Её действие происходит в лабиринтах, где герой должен съедать пилюли и уворачиваться от призраков. По мере прохождения лабиринты становятся всё сложнее. Популярная игра породила связанные товары, несколько сиквелов, таких, как Ms. PAC-MAN, а также два телесериала, но фильмов по ней пока ещё не было.

Пока что у фильма по мотивам игры Pac-Man нет даты выхода и трейлера. Также не объявлен актёрский состав. Сообщается, что Bandai Namco всё ещё может принять решение не продвигать проект. Тем не менее участие Уильямс говорит о стремлениях компании выпустить фильм. Предыдущие игровые фильмы Sonic the Hedgehog и Sonic 2 оказались достаточно успешными и побили рекорды кассовых сборов для фильмов по видеоиграм.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: Engadget