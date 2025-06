Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшеме

Marvel ввела «дни домашнего задания» для актерского состава «Мстители: Судный день», которые проходили непосредственно в доме бывшего Железного человека, а ныне злодея Доктора Дума Роберта Дауни-младшего.

Об этом в интервью Vanity Fair рассказал Педро Паскаль, который присоединился к MCU как Мистер Фантастик / Рид Ричардс — изначально в фильме «Фантастическая четверка», а скоро и в новых «Мстителях». Правда, актер не раскрыл, кто именно присутствовал на «домашках», и что там преподавал Дауни, отвечая на все вопросы лишь одной фразой: «Очень хороший вопрос».

Единственное, что Паскаль определил коллегу как очень гостеприимного хозяина.

«Он настолько щедр и гостеприимен, что испытываешь страх, голод, а иногда и неоднозначные чувства», — говорит актер.

Звезда Педро Паскаля, ранее известного по непродолжительной роли в «Игре престолов» и главной в криминальной драме «Нарко», засияла еще ярче в последние годы — с выходом экранизации The Last of Us и сериала «Мандалорец». Теперь студии, кажется, выстраиваются в очередь, чтобы привлечь актера на главные роли: в прошлом году он появлялся в «Гладиатор 2», а уже в этом году станет одним из главных персонажей Marvel, наряду с появлением в «Эддингтоне» и «Материалистах».

В то же время выбор Паскаля на роль Рида Ричардса пришелся по душе не всем. Актер об этом знает, и тесная работа с Дауни для него — один из способов доказать зрителю обратное.

«Он слишком стар. Он не тот. Ему нужно побриться», — вспоминает актер комментарии фанов.

Собственно и сам Дауни на всю погрузился в новую роль. Ранее режиссер «Мстителей» Джо Руссо заявлял, что актер писал предысторию персонажа и придумывал идеи для костюмов.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Marvel запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, кроме «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. Первая дебютирует 18 декабря 2026 года, а вторая — 17 декабря 2027 года. Тем временем «Фантастическая четверка» стартует в кинотеатрах 25 июля.

«Судный день» привлек гигантский и звездный актерский состав — из 30+ персонажей, которых представил на 5-часовой презентации. Кроме Дауни и Паскаля, ожидается появление остального состава Фантастической четверки, Громовержцев, Тома Хиддлстона в роли Локи, Капитана Америки Энтони Маки и некоторых из людей Икс.

Ранее в сети появились первые кадры со съемок, которые несколько намекнули на сюжет: раскрыли такие места действий как Латверия (заснеженная родина Дума) и Мадрипур, который свидетельствует о возвращении антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».