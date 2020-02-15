Рецензия на фильм Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник»

Остро-негативная реакция общественности после выхода первого трейлера Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» пошла картине на пользу – модель Соника переработали, сделав персонажа похожим на игровой оригинал. Фильму удалось избежать извечного проклятья игровых экранизаций и в конечном итоге он вышел даже неплохим. Впрочем, у него есть другая проблема. Sonic the Hedgehog получился до зубовного скрежета вторичным и шаблонным.

Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» Жанр фильм по игре

Режиссер Джефф Фаулер

В ролях Бен Шварц (Соник), Джим Керри (Айво Роботник / Доктор Эггман), Джеймс Марсден (Том Вачовски), Тика Самптер (Мэдди Вачовски), Ли Мэдждауб (Стоун), Адам Палли (Билли Робб), Нил Макдонаф (Майор Беннингтон), Фрэнк Чарлз Тёрнер (Сумасшедший Карл) и др.

Студии Sega Sammy Group, Original Film, Paramount Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сюжет Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» ровным счетом ничем не отличается от сюжета остальных 100500 фильмов про милого одинокого пришельца, волей судеб попавшего на Землю и подружившегося с парой хороших парней или девчонок. На месте синего реактивного ёжика, знакомого нам по десятку игр, мог бы быть морщинистый инопланетянин со смешной шеей, предпочитающий летать на велосипедах; желтый ржавый Volkswagen Beetle Type 1, умеющий превращаться в боевого робота; подземный осьминог, вселившийся во внедорожник; боевой-робот-неудачник, пострадавший от короткого замыкания; пятидесятилетний зеленый младенец в коляске с антигравитационной подвеской; робот-полицейский, ставший членом уличной банды; да кто угодно. Суть от этого не изменилась бы. Sonic the Hedgehog – просто еще одна шаблонная история о том, как одинокий и потерянный чужак находит настоящую семью и свой дом там, где не ожидал.

Да, создателей фильма можно оправдать тем, что подобная вторичность закономерна для картины, в которой нас должны познакомить с новым героем. Но простите, игры про Соника выходят уже почти тридцать лет, и на Земле, наверное, не так много людей, кто не знал бы синего реактивного ежа и его заклятого врага с IQ, превышающим 300 баллов. Опять-таки, представление персонажа — это, конечно, очень важно, но зачем же повторять все клише, которые только можно найти в подростковой фантастике – начиная с забавного знакомства с собакой и заканчивая неуклюжим признанием в привязанности.

А персонажи?! Все герои фильма, кроме собственно цифрового Соника и доктора Эггмана, выглядят как функции, а не живые люди. Вот до оскомины правильный, образцовый полицейский без проблеска мысли на честном лице и с навязчивым желанием спасать людей. Символично, что эту роль получил Джеймс Марсден, сыгравший в свое время прекрасного принца в Enchanted (2007). Вот жена бравого полицейского, симпатичная и правильная до отвращения, готовая поддержать мужа, что бы он ни сделал. Вот смешная сестра жены бравого полицейского, второй, после самого Соника, источник шуток в фильме. Вот трусливый и нерешительный помощник бравого полицейского, который проявит храбрость в самый важный момент фильма. Вот городской сумасшедший, который знает больше других. Вот помощник главного злодея, бездумно обожающий и, возможно, даже влюбленный в своего босса. Вот… продолжать можно бесконечно. Люди-функции, шаблоны, произносящие шаблонные фразы.

Единственные действительно интересные персонажи фильма, как уже было сказано выше, — Соник и его извечный враг доктор Эггман. Да и то, Эггман (если кто не знал, его настоящее имя доктор Айво Роботник, и оно даже пару раз звучит в играх про Соника), получился таким колоритным в первую очередь благодаря вдохновенной игре Джима Керри, а не собственной оригинальности. Без действительно отличного перформанса Керри Эггман остался бы таким же шаблонным злодеем, гоняющимся за главным героем лишь для того, чтобы удовлетворить собственное эго. Слава богу, это не так, и Эггмана в некоторые моменты даже жаль. Окружённый армией преданных роботов и никчемными людишками, недостойными его интеллекта, он не менее одинок, чем Соник, живущий изгоем на чужой планете. Керри в этом фильме в кои-то веки напоминает себя самого двадцатилетней давности, последний раз он так самозабвенно кривлялся чуть ли не в The Mask, вышедшей все-таки 26 лет назад. Вообще, в последнее время Керри редко появляется на большом экране, последние фильмы с его участием вышли еще в 2016 г., так что возвращение актера можно только приветствовать.

Из первой части этой рецензии может сложиться впечатление, что Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» мне совсем не понравился. Это не так. Несмотря на абсолютную вторичность и вопиющую шаблонность, фильм очень неплохо смотрится, радует непритязательными, но смешными шутками и проделками Соника. Здесь хватает отсылок к классическим играм про супербыстрого ежа, в том числе и к некоторым культовым локациям и персонажам (подождите сцену после титров). Сам Соник получился забавным и чертовски милым — время, ушедшее на переделку персонажа, было потрачено с пользой. И пусть большинство трюков Соника перекликаются с проделками других сверхбыстрых персонажей, тех же Флеша и Ртути (сцена в баре вообще пародирует сцену побега Магнето из X-Men: Days of Future Past), смотрятся они в целом неплохо. Как и сражения роботов Эггмана с беглецами. Особо порадовал неубиваемый танко-мото-коптер, превративший внедорожник главных героев в кабриолет.

Я абсолютно не жалею о полутора часах, которые посвятил просмотру Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник», чем-то он напоминает тот же Pixels, простенький, но очень трогательный. Даже если вы не являетесь фанатом игр серии, более того, даже если вы не играли ни в одну из игр про Соника, фильм порадует вас. Это стопроцентно семейное кино, на которое можно пойти с детьми любого возраста.

Сцены в финале и после титров намекают на возможное продолжение. В целом же у Sega достаточно игр и персонажей, чтобы создать собственную киновселенную, подобную марвеловской. Другое дело, что на фоне эпидемии коронавируса, а значит, почти нулевых сборов в Китае и Японии, фильм с бюджетом под $95 млн. (и неназванной суммой, потраченной на переделку визуальных эффектов) имеет все шансы провалиться в прокате.