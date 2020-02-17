Фильм Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» собрал $57 млн в первый уикэнд проката, побив рекорд картин по видеоиграм

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Несмотря на критику первой версии дизайна Ежика Соника и перенос релиза фильм Sonic the Hedgehog собрал в первый уикэнд проката в США впечатляющие $57 млн. Это новый лучший старт для фильма на основе видеоигры — предыдущим лидером был Pokemon Detective Pikachu с результатом $54,3 млн.

С учетом того, что в понедельник в США отмечают День Президентов, уикэнд растянулся на четыре дня — за этот период Sonic the Hedgehog собрал $68 млн в США и $43 млн в других странах мира, что суммарно дает $111 млн.

Фильм с бюджетом $85 млн все еще не окупился, однако это гарантированно произойдет уже по итогам первой недели проката, так как зрители ставят картине оценку «A» (CinemaScore), а на сайте отзывов RottenTomatoes он получил 95% положительных отзывов (но всего 3,5 балла по версии ITC.UA).

На зарубежных рынках больше всего фильм заработал в Мексике ($6,7 млн), Великобритании ($6,2 млн), Франции ($4,3 млн), Германии ($3,3 млн), Бразилии ($3 млн), Австралии ($2,8 млн), Испании ($2 млн), Италии ($1,9 млн) и Украине ($1 млн).

P.S. Если ваc беспокоит судьба Харли Квинн, то спешим сообщить, что переименование фильма не слишком положительно повлияло на сборы. Сборы в США за четыре дня уикэнда составили порядка $19,6 млн (-48%), что довело домашние сборы до $61,7 млн. В копилку зарубежных сборов прибавилось $23 млн (-46%), доведя кассу до $83,6 млн, а суммарные сборы — до $143 млн. Таким образом, фильм все еще не покрыл затраты на съемки (бюджет — $84,5 млн).

Источник: Engadget