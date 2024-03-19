Банки в monobank собрали почти ₴50 млрд донатов — теперь доступны периодические платежи, номера IBAN и сохранение «чужих» сборов

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что через сервис накоплений «Банка» украинцы (и не только) задонатили уже около ₴50 млрд, и анонсировал несколько обновлений.

Сохранение «чужих» сборов

Теперь после нажатия на ссылку чужой Банки вы сможете сохранить ее себе в историю, чтобы с легкостью мониторить прогресс сбора и при необходимости не искать повторно в соцсетях.

Периодические донаты

Также можно настраивать периодические отчисления на выбранные Банки.

IBAN для банок

Это позволит привлечь к сборам бизнесы (юрлиц). Если вы зарегистрированы в реестре волонтеров, то юрлицо сможет даже не платить налоги за такой донат. Скорее всего для этого понадобится официальное приглашение к сбору — шаблон заявления можно найти здесь или обратиться в службу поддержки monobank.

Комбо-сборы

Фонды получат возможность открывать много сборов одновременно.

Отмечается, что обновленная версия запускается постепенно и появится не у всех сразу, поэтому придется немного подождать В следующих релизах приложения появится возможность прикрепить отчет к Банке после ее разбития (он будет доступен по той же ссылке).

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