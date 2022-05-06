Battle.net в Украине «перешел на гривны» — просто конвертировал цены с евро. Игры стали значительно дороже

Игровой магазин Battle.net запустил обещанный переход на гривны с 4 мая, добавив Украину к европейскому кластеру. После небольшой паузы, связанной с санкциями по отношению к россии, украинские геймеры могут покупать игры за национальную валюту. Но в магазине решили сделать цены такими же, как и для Европы, просто конвертируя стоимость из евро в гривны. Таким образом большинство игр стали намного дороже.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Если сравнить старые цены на Diablo Prime Evil Collection, раньше нужно было заплатить примерно 1360 грн (2999₽). Сейчас же стоимость комплекта составляет 1999 грн (примерно €64).

Ранее для Украины стоимость игр показывалась в рублях, что вызывало возмущение у пользователей. С началом полномасштабной войны Battle.net заблокировал все платежи из россии и Украины, а потом анонсировал поддержку гривен. Кроме добавления новой валюты других изменений не произошло: украинского языка в магазине так и не появилось.