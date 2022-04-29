Battle.net в Украине также переходит на расчеты в гривнах — с 4 мая

Вслед за Ubisoft Store на оплату в гривнах решил перейти еще один большой онлайн-магазин игр. Онлайн-сервис Battle.net, принадлежащий Blizzard Entertainment, объявил о старте поддержки новых валют для покупки в собственном магазине.

Об этом компания сообщила пользователям в почтовой рассылке 29 апреля.

С 4 мая начнут принимать оплату в гривнах, а также грузинских лари, турецких лирах и казахстанских тенге.

Ранее Activision Blizzard прекратила продажу своих продуктов для пользователей из россии, в том числе и на Battle.net. Но, в итоге, это коснулось и украинцев, которые не смогли покупать игры с помощью банковских карт.

Сейчас Activision Blizzard находится в переговорах с Microsoft по поглощению: 98% держателей акций проголосовали за продажу компании.