Батискаф, пропавший рядом «Титаником», управлялся контроллером Logitech за $30 и мог нарушать правила безопасности

После недавней новости о пропавшей туристической субмарине OceanGate Expeditions, направлявшейся к обломкам «Титаника», в сети стали появляться настораживающие подробности о ее конструкции. По свидетельствам, дизайн субмарины «Титан» явно не соответствовал правилам конструирования и безопасности таких аппаратов. В частности, рулевое управление осуществлялось беспроводным игровым контроллером Logitech F710 2010 года выпуска, стоившем $30.
BBC стало известно, что лодка полностью заперта болтами снаружи: даже если судно поднимается на поверхность, пассажиры не смогут выбраться из нее без посторонней помощи и могут попросту задохнуться. Во время прошлогодней видеоэкскурсии для CBS в ноябре 2022 года CEO OceanGate Expeditions Стоктон Раш хвастался наличием на судне всего одной кнопки и говорил, что подводная лодка должна быть похожа на лифт.
Журналист CBS Дэвид Пог отметил, что многие части подлодки кажутся кустарными: используются обычные компьютерные дисплеи, строительные трубы в качестве балласта и прочие случайные элементы. Раш держал в руках беспроводной контроллер Logitech F710 с напечатанными на 3D-принтами измененными джойстиками и заявил: «Мы запускаем все это с помощью этого игрового контроллера».
При подготовке репортажа подводная лодка терялась на несколько часов – к счастью, журналист тогда был на поверхности. Во время пребывания Пога внутри связь с поверхностью поддерживалась.
You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8
— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023
Появились новые и были подняты давние публикации о том, как глава компании Стоктон Раш сетовал на отраслевые правила. Он говорил, что правила сдерживают инновации, жаловался на чрезмерные, по его мнению, требования безопасности (про которые на технических и промышленных объектах говорят, что они написаны кровью – ред.). Высказывал неудовольствие тем, что стандарты замедляют процесс классификации судов (которую подлодка так и не получила) были «анафемой для инноваций».
«Это неприлично безопасно, потому что у них есть все эти правила, нормативно-правовые акты».
Заявления Раша и фактическая конструкция подводной лодки контрастируют с информацией на официальном сайте о том, что фирма придерживается высокого уровня эксплуатационной безопасности и создала беспрецедентно безопасный корпус. Экскурсия на таком подводном корабле стоит $250 тыс.
На пропавшем судне находились пять человек, в их числе Хэмиш Хардинг, британский миллиардер и любитель приключений, а также сам Стоктон Раш. Подлодка исчезла в воскресенье во время погружения к останкам Титаника. Связь субмарины с исследовательским судном «Полярный принц» пропала примерно через 1 ч 45 мин после погружения. Последнее известное ее местонахождение – Северная Атлантика, примерно в 1600 км к востоку от мыса Кейп-Код. Вскоре после этого начались поисково-спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.
Точная причина исчезновения подводной лодки в пока неизвестна. Усилия сосредоточены на поиске, после чего расследование попытается определить причину инцидента. В поиске власти задействовали гидроакустические буи и самолеты с возможностью подводного обнаружения. В понедельник днем Береговая охрана США подсчитала, что у «Титана» остается кислорода на 70-96 часов.
Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2
— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023
Сегодня одному из поисковых самолетов удалось «услышать» стук на глубине, повторявшийся каждые 30 минут. По обновленным данным, у экипажа есть кислород на 30 часов.
Источники: Ars Technica, BBC, CBS, Insider, Reuters, OceanGate,