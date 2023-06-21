Батискаф, пропавший рядом «Титаником», управлялся контроллером Logitech за $30 и мог нарушать правила безопасности

После недавней новости о пропавшей туристической субмарине OceanGate Expeditions, направлявшейся к обломкам «Титаника», в сети стали появляться настораживающие подробности о ее конструкции. По свидетельствам, дизайн субмарины «Титан» явно не соответствовал правилам конструирования и безопасности таких аппаратов. В частности, рулевое управление осуществлялось беспроводным игровым контроллером Logitech F710 2010 года выпуска, стоившем $30.

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BBC стало известно, что лодка полностью заперта болтами снаружи: даже если судно поднимается на поверхность, пассажиры не смогут выбраться из нее без посторонней помощи и могут попросту задохнуться. Во время прошлогодней видеоэкскурсии для CBS в ноябре 2022 года CEO OceanGate Expeditions Стоктон Раш хвастался наличием на судне всего одной кнопки и говорил, что подводная лодка должна быть похожа на лифт.

Журналист CBS Дэвид Пог отметил, что многие части подлодки кажутся кустарными: используются обычные компьютерные дисплеи, строительные трубы в качестве балласта и прочие случайные элементы. Раш держал в руках беспроводной контроллер Logitech F710 с напечатанными на 3D-принтами измененными джойстиками и заявил: «Мы запускаем все это с помощью этого игрового контроллера».

При подготовке репортажа подводная лодка терялась на несколько часов – к счастью, журналист тогда был на поверхности. Во время пребывания Пога внутри связь с поверхностью поддерживалась.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8 — David Pogue (@Pogue) June 19, 2023

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Появились новые и были подняты давние публикации о том, как глава компании Стоктон Раш сетовал на отраслевые правила. Он говорил, что правила сдерживают инновации, жаловался на чрезмерные, по его мнению, требования безопасности (про которые на технических и промышленных объектах говорят, что они написаны кровью – ред.). Высказывал неудовольствие тем, что стандарты замедляют процесс классификации судов (которую подлодка так и не получила) были «анафемой для инноваций».