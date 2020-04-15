Базовые функции GitHub стали бесплатными для частных пользователей и команд, стоимость планов Pro и Team снижена более чем вдвое





Сервис GitHub, возможно, сделал жизнь программистов немного проще, предоставив свои базовые функции бесплатно для частных пользователей, включая команды. Теперь командам не нужно будет платить за подписку, чтобы просто управлять всем кодом в рамках одного хранилища. Частные лица получают возможность бесплатного доступа для неограниченного количества участников. Ранее возможности совместной работы были ограничены лишь тремя соавторами.

В дополнение к обновлённому предложению GitHub Free также улучшены условия и для платных версий доступа к сервису. Планы GitHub Pro и GitHub Team теперь предлагаются по цене всего $4 в месяц, хотя ранее это стоило $9. Тариф GitHub Pro теперь включает 2 ГБ для хранения пакетов и 10 ГБ для передачи данных. В то же время в GitHub Team сервис отказался от некоторых ограничений для частных репозиториев. Эти изменения вступят в силу с 14 мая.

Компания заявляет, что она хочет, чтобы «у каждого разработчика на Земле» был доступ к репзиториям и нужным функциям. GitHub и Microsoft надеются стать доступным ресурсом для разработчиков и стремятся привлечь пользователей, которые ранее могли отказываться от работы с GitHub из-за необходимости нести расходы.

Источник: Engadget