"Белый лотос" 4 сезон: старт съемок, Французская Ривьера и новый актерский состав

Вадим Карпусь

"Білий лотос" 4 сезон: старт зйомок, Французька Рив’єра і новий акторський склад

Один из самых громких сериалов HBO получил большое обновление. Драма-антология «Белый лотос» продлена на четвертый сезон, и он уже пошел в производство. А вместе с этим появились первые детали сюжета, локаций и актерского состава.


Что известно о 4 сезоне «Белый лотос»

Как и раньше, сериал меняет место действия каждого сезона. После Гавайев, Сицилии и Таиланда история переносится на Французскую Ривьеру. Основные съемки проходят в знаковых локациях: Канны, Сен-Тропе, Монако. Часть сцен также снимают в Париже.

Сюжет традиционно разворачивается в течение одной недели и рассказывает о гостях и работниках отеля. Но на этот раз события будут происходить во время Каннского кинофестиваля, что придает истории новый контекст.

В 4 сезоне появятся сразу два курорта White Lotus, которые будут играть ключевую роль:


  • Airelles Château de la Messardière — станет Белый Лотос дю Кап
  • Hôtel Martinez — станет Белый Лотос Канны

Это впервые, когда сериал использует две локации одновременно как часть основной истории.

В новом сезоне главные роли будут исполнять актеры Хелена Бонэм Картер, Венсан Кассель, Стив Куган, Кумаил Нанджиани, Александр Людвиг, Крис Мессина. Также к касту присоединились Хлоя Беннет, Хезер Грэм, Рози Перес и другие. Пока неизвестно, вернутся ли персонажи из предыдущих сезонов, как это было раньше.

Автором, режиссером и шоураннером 4 сезона сериала «Белый лотос» остается Майк Уайт. Вместе с ним над проектом работают исполнительные продюсеры Дэвид Бернад и Марк Камине. Это будет второй сезон, действие которого происходит в Европе после итальянской истории второго сезона.

Конкретные сюжетные линии пока держат в секрете. Известно лишь, что новый сезон сохранит знакомую структуру — переплетенные истории гостей и персонала с акцентом на социальные темы и конфликты. События во время Каннского кинофестиваля могут сделать сезон более «роскошным» — с отсылками к индустрии кино и публичной жизни. Напомним, третий сезон завершился самым высоким количеством смертей в сериале, что поднимает ставки для новой истории.

Дата выхода 4 сезона «Белый лотос» пока не объявлена. Но старт съемок означает, что новости о релизе и трейлер могут появиться уже в ближайшие месяцы.

