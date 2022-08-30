Бесплатно переучиться на айтишников сможет почти вдвое больше украинцев — количество мест по программе IT Generation выросло с 1000 до 1830

Минцифры сообщило, что количество мест для бесплатного обучения IT-специальностям в пилотном проекте IT Generation увеличено почти вдвое, и теперь переучиться на айтишников смогут не 1000 украинцев, как планировалось, а 1830.

Увеличить количество месяцев позволило то, что большинство студентов выбрали курсы по средней стоимости $600, тогда как первоначально организаторы распределили весь бюджет программы по максимальной стоимости за один курс — $1000.

«Получить IT-образование смогут 1830 украинцев вместо 1000», резюмирует Минцифры

На прошлой неделе завершился третий этап образовательного проекта IT Generation — всего за две недели 47 996 украинцев подали 211 312 заявок (заявители могли подавать несколько заявок, чтобы увеличить свои шансы на успех). В настоящее время школы активно отбирают студентов и формируют списки студентов. Обучение начнется осенью и продлится 2–6 месяцев в зависимости от направления и курса.