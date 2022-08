Минцифры и Binance начали принимать заявки на бесплатное обучение IT-специальностям по государственной программе IT Generation. Как податься и какие условия?

8 августа стартовал третий этап образовательного проекта IT Generation — в течение следующих двух недель будет продолжаться сбор заявок от украинских свитчеров, которые хотят сменить профессию и желают бесплатно овладеть IT-специальностями.

Кратко об инициативе

IT Generation — пилотный проект, который является частью масштабной государственной инициативы «Старт в IT» «Старт в ІТ» — государственная программа обучения в IT со стипендиями до 30 тыс. грн. Всего выделят 1,8 млрд грн, чтобы научить IT-специальностям 60 тыс. украинцев, анонсированной в конце июня. Его впервые анонсировали в июне, с 7 по 21 июля продолжался второй этап с отбором школ в соответствии с требованиями программы (в общей сложности отобрали 23 образовательных учебных заведения, среди которых Beetroot Academy, GoIT, Hillel IT School, EPAM и другие), а сейчас стартует третий этап — отбор студентов.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Binance Charity и Львовским IT Кластером при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и проекта «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине», внедряемая ПРООН в Украине при поддержке Швеции.

В рамках партнерства Binance Charity выделит $1 млн в BUSD на предоставление стипендий. Сумма стипендий будет направлена ​​студентам на криптокошелек после их успешной регистрации на курс через BNB Chain и Binance Pay.

В этом пилотном проекте овладеть новой специальностью смогут около 1 тысячи украинцев.

Направления и специальности

Специальности разделены по двум основным направлениям:

технические — Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java;

нетехнічні — Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR/Recruiting.

Накануне команда проекта выпустила отдельные видео с объяснением, в которых подробнее рассказала о каждом из направлений — они должны помочь разобраться и определиться.

Технические специальности

Нетехнические специальности



Какие требования

Вот перечень требований, которым необходимо соответствовать, чтобы принять участие в проекте:

гражданин Украины;

в возрасте от 21 до 60 лет;

не получает формальное образование и не имеет квалификации в области ИТ;

не имеет опыта работы в области ИТ;

рекомендуемое владение английским языком на уровне B1.

Еще одно обязательное условие — регистрация на платформе Binance и получение Binance Account ID.

Полный список документов, необходимых для студентов, есть на сайте проекта, в разделе FAQ и на сайтах школ.

Как подать заявку

Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать школу и образовательную программу на платформе проекта, перейти по ссылке на сайт выбранной школы и подать заявку. Отбор студентов будет проводить школа, включая тестирование и собеседование.

Сколько будет длиться обучение

Обучение будет длиться 2-6 месяцев в зависимости от учебной программы. Студенты смогут выбрать удобный для них офлайн или онлайн формат обучения и получат персонализированную сертифицированную систему обучения, состоящую из комбинации курсовых работ и экзаменов. Преподают курсы квалифицированные профессиональные преподаватели в IT-индустрии.

Украинское правительство по очевидным причинам (IT-индустрия Украины принесло $3,2 млрд за первые пять месяцев и это единственная отрасль бизнеса, выросшая в 2022 году) делает огромную ставку на IT в стратегии экономического восстановления на развитии страны. Одна из главных целей — увеличение доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10% к 2024 году. Значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City» и разным правительственным инициативам, в том числе и вышеупомянутой программе «Старт в IT» — всего на это выделят 1,8 млрд грн, чтобы научить 60 тыс. украинцев.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года украинские школы ждет пилотное внедрение обновленной программы по информатике для всех классов.