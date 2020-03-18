Бесплатное мобильное приложение GitHub вышло для iOS и Android
Принадлежащий корпорации Microsoft сервис GitHub официально запустил собственное мобильное приложение. Оно в первую очередь предназначено для того, чтобы помочь разработчикам управлять проектами, находясь вдали от ПК. Оно позволяет организовывать задачи, создавать отзывы о проблемах, отвечать на комментарии, просматривать и объединять запросы на извлечение.
Уведомления GitHub отображаются в папке «Входящие», которая выглядит как и многие другие ящики электронной почты. Здесь при помощи жестов можно сохранять задачи или отмечать их как завершенные.
Пользователь также может реагировать на комментарии с помощью смайликов.
Кроме того, приложение позволяет просматривать код, но редактировать код в приложении нельзя.
Бета версия приложения GitHub для Android была запущена в январе. Финальная версия доступна для загрузки для платформ iOS и Android.
Источник: The Verge