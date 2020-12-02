Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Duo наконец поступило в продажу по цене $129





Во время презентации смартфонов серии iPhone 12 компания Apple также анонсировала беспроводное зарядное устройство MagSafe Duo. Но тогда состоялся лишь бумажный анонс новинки, компания даже не смогла назвать примерных сроков начала продаж такого аксессуара. И вот теперь наконец беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Duo стало доступно для заказа в онлайн-магазине компании.

Модель MagSafe Duo обладает двумя зарядными площадками и позволяет заряжать два устройства одновременно, смартфон серии iPhone 12 и умные часы Apple Watch. Цена такого беспроводного зарядного устройства с магнитным креплением составляет $129. При этом в комплект поставки не включается блок питания. Так что владельцам новинки предстоит дополнительно покупать адаптер питания с портом USB-C мощностью как минимум 20 Вт. Например, сама Apple продаёт такой адаптер по цене $19.

Более того, указанный адаптер питания позволит осуществлять беспроводную зарядку через Apple MagSafe Duo лишь мощностью 11 Вт. Для достижения более высокой мощности зарядки 14 Вт предстоит покупать уже более дорогой адаптер питания мощностью 27 Вт. И даже в этом случае MagSafe Duo будет проигрывать более доступному беспроводному зарядному устройству MagSafe, которое обеспечивает мощность 15 Вт.

Источник: The Verge