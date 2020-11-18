Беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Duo обеспечивает меньшую мощность, чем обычная модель MagSafe

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Apple обновила страницу своего магазина, посвящённую беспроводному зарядному устройству MagSafe Duo, которое фактически ещё не выпущено. Компания поделилась дополнительной информацией об этом продукте.

Apple уточнила, как аксессуар будет работать с различными адаптерами питания. Отмечается, что MagSafe Duo обеспечивает мощность зарядки до 11 Вт с адаптером питания USB-C мощностью 20 Вт. В то же время максимальная выдаваемая мощность составляет 14 Вт с адаптером мощностью 27 Вт или выше.

Таким образом, при использовании адаптера питания Apple мощностью 20 Вт вместе с MagSafe Duo, устройство не может обеспечить такую же мощность питания для iPhone 12, как одиночное беспроводное зарядное устройство MagSafe (мощность 15 Вт). Кроме того, наибольшая мощность зарядки (14 Вт).

При этом цена Apple MagSafe Duo составляет $129. И для достижения максимальной отдачи (которая всё равно уступает возможностям более доступного одиночного устройства) нужно ещё дополнительно покупать дорогой адаптер питания стоимостью $49. Такой адаптер также входит в комплект поставки MacBook Air. Таким образом, совокупная стоимость покупки составляет почти $180. Но даже такой комплект не обеспечивает мощность, которая доступна в случае покупки MagSafe. Это снижает привлекательность данной модели для потребителей.

Источник: The Verge