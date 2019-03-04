Беспроводные наушники Apple AirPods 2 получат быструю беспроводную зарядку – от 0% до 100% всего за 15 минут

Существует определённая вероятность того, что во время проведения мероприятия 25 марта компания Apple представит беспроводные наушники AirPods 2. И устройство получит ряд улучшений по сравнению с версией первого поколения.

По слухам, в AirPods 2 можно ожидать водонепроницаемость и улучшенное наружно покрытие, которое будет лучше удерживать наушник в ушной раковине. Также сообщается об улучшенной передаче звука и постоянно активированном виртуальном ассистенте Siri. Из косметических изменений упоминается наличие версии чёрного цвета. Наконец, модель AirPods 2 получит поддержку технологии беспроводной зарядки.

Причём новая утечка говорит не только о том, что наушники будут заряжаться беспроводным способом (используется технология Qi), но и о том, что такая зарядка будет осуществляться быстро. Отмечается, что при беспроводной зарядке батареи чехла и аккумуляторов AirPods 2 оба устройства смогут восстановить запас энергии с 0% до 100% всего за 15 минут. Зарядный чехол получит более крупные размеры и увеличенную массу, но при этом он сохранит совместимость с наушниками AirPods первого поколения.

В рамках грядущей презентации также ожидается анонс новых планшетов iPad, включая iPad mini 5. Фактически, это будет модель предыдущего поколения, но с более новым и производительным процессором. Также может быть анонсирован сервис подписки на периодические издания Apple News, который будет конкурировать с решениями от Netflix, Hulu, Amazon и др.

Источник: phonearena