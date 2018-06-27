Бета-версия macOS 10.14 Mojave стала доступна для публики

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Буквально спустя сутки после выхода публичной бета-версии iOS 12, Apple выпустила свою десктопную операционную систему в том же статусе. Установить macOS 10.14 Mojave могут пользователи Mac, предварительно зарегистрировавшиеся в программе бета-тестирования. Подойдут устройства не старше 2012 года выпуска.

Итак, в первой сборке macOS Mojave вас ждёт ключевое изменение операционной системы – тёмная тема оформления интерфейса с функцией динамической смены обоев в зависимости от времени суток. Хотя работает она пока только с фирменными приложениями Apple, сторонние программы с тёмным режимом могут быть не совместимы.

Помимо этого, в macOS 10.14 Mojave получил обновление встроенный магазин приложений Mac App Store и системный файловый менеджер Finder. Появилась новая функция Desktop Stacks для группировки файлов и ярлыков на рабочем столе, четыре новых приложения из iOS и другие мелкие нововведения. Более подробно обо всех значимых изменениях мы уже рассказывали ранее.

Поскольку это всё же первая бета-версия macOS Mojave, возможны ошибки в работе системы. В частности, сбои могут наблюдаться при запуске iOS-приложений, но в целом всё должно работать нормально. Релиз стабильной версии macOS Mojave ожидается осенью этого года, вероятно в сентябре или октябре.

Источник: The Verge