Bethesda закроет свой лаунчер в этом году — пользователи смогут перенести игры и сохранения в Steam

Bethesda решила отказаться от дальнейшего использования отдельного лаунчера для своих игр – Bethesda.net Launcher. В этом году компания прекратит поддержку лаунчера, а, начиная с апреля, пользователи смогут перенести свои игры и содержимое кошельков в Steam. Запускать игры через Bethesda.net Launcher можно будет до мая.

При переходе на Steam «вы ничего не потеряете из своей учётной записи Bethesda.net», — говорится в сообщении Bethesda. Любая игра, которой пользователи владеют в лаунчере Bethesda, будет доступна бесплатно в Steam. Дополнительно уточняется, что для многих игр также будут перенесены сохранения, но в некоторых случаях потребуется выполнить перенос вручную. Для таких игр по-прежнему придётся использовать свою учётную запись Bethesda.net, чтобы авторизоваться и играть.

Возможность переноса в Steam распространяется только на игры, доступные через Bethesda.net Launcher. Пользователи не смогут перенести свои игры и сохранения на PlayStation или Xbox.

Также отмечается, что, несмотря на закрытие Bethesda.net Launcher, учётные записи Bethesda.net никуда не денутся.

«Ваша учётная запись Bethesda.net не будет потеряна и по-прежнему будет доступна на нашем сайте и в игре, и мы продолжим поддерживать все учётные записи Bethesda.net с нашими будущими играми», — говорится в сообщении компании.

Список друзей Bethesda.net будет объединён со списком друзей Steam «после переноса». Для игроков Fallout 76 компания Bethesda создала страницу часто задаваемых вопросов, относящихся к этой игре.

Источник: The Verge