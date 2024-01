Baldur’s Gate 3 выигрывает Steam Awards 2023, Starfield таки получила хоть какую-то награду

Steam назвал победителей Steam Awards 2023. Согласно правилам награждения, номинантов выбирали пользователи, а каждая игра могла участвовать только в двух номинациях.

Игра года и лучший сюжет

Победителем в прошлом году ожидаемо стала Baldur’s Gate 3. Организаторы отметили увлекательный геймплей, сюжет игры, реализацию персонажей, многопользовательский режим и дизайн. За звание игры года Baldur’s Gate 3 соперничала с Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, EA SPORTS FC 24 и Lethal Company. Также игра Larian Studios была награждена за лучший сюжет и единственная из всех стала победителем в двух номинациях – максимально возможное количество в награждении Steam.

Игра года для виртуальной реальности

Лучшей игрой для VR стала Labyrinthine. Это кооперативная игра на 1-4 человека с головоломками, ужасами и процедурной генерацией карт, которая не даст скучать. Отмечена «усовершенствованная реальность» виртуального мира.

«Создано с любовью»

В этой номинации выиграла Red Dead Redemption 2. Да, игра уже не новая, но пользователи и организаторы отметили бережную и длительную поддержку со стороны разработчиков, а также новый контент после всех лет существования.

Лучшая игра для Steam Deck

В этой номинации победила Hogwarts Legacy. Увлекательную игру можно брать с собой и продолжать в пути, от чего она совсем не теряет.

«Лучше с друзьями»

Лучшей кооперативной игрой пользователи назвали Lethal Company. «Есть игры, в которых что-то не так, если играть в одиночку. Возможно, вам нужен друг, который прикрывал бы вас. Возможно, вам нужен друг, которому вы бы всадили нож в спину».

Визуальный стиль

Эту номинацию взяла Atomic Heart. Да, голос россиян силён в Steam, к сожалению и многим другим понравилось играть за сотрудника КГБ в квазисоветской эстетике.

Наиболее инновационный геймплей

Starfield победила хоть в какой-то номинации в этом году. Да, некоторые элементы геймплея относительно новые, но делает ли это игру более интересной? К концу года она «скатилась» в преимущественно негативные отзывы в том же Steam.

Лучшая игра, которая вас «нагибает»

Такой игрой оказалась Sifu. Она нуждается во всей настойчивости, на которую только способен игрок.

«Устраивайтесь поудобнее»

А вот лучшей для расслабона оказалась Dave The Diver. Неторопливая приключенческая пиксельная RPG о рыбалке, дайвинге и управлении суши-баром поможет отдохнуть после напряженного рабочего дня.

Лучший саундтрек

В этой номинации голоса получила The Last of Us Part I.