Bethesda прекращает работы над карточной игрой The Elder Scrolls: Legends





Судя по всему, аудитория утратила интерес к карточным играм. Буквально на прошлой неделе CD Projekt RED объявила о прекращении поддержки карточной игры Gwent на консолях. А теперь стало известно, что Bethesda на неопределенное время приостановила разработку The Elder Scrolls: Legends. Кроме того, фактически отменена консольная версия игры и запланированный набор карт.

Отмечается, что существующая The Elder Scrolls: Legends по-прежнему будет полностью играбельной, а игроки могут ожидать и дальнейшего проведения внутриигровых событий и наград. Но во всём остальном, проект практически заморожен. В качестве компенсации, Bethesda раздает всем пользователям, кто входит в систему, бесплатную карту Tamriel Collection.

Также сообщается, что ориентированная на азиатский регион версия игры GAEA всё ещё находится в разработке.

Компания не уточнила, почему именно было решено заморозить проект. Вместе с тем, развитие игры было более чем проблематичным. Bethesda отказалась от первоначальной команды разработчиков в Dire Wolf Digital в пользу студии Sparkypants из-за «неиспользованного потенциала». Кроме того, были сообщения об уходе сотрудников, а также жалобы на большое количество ошибок в ПО. Игра The Elder Scrolls: Legends пыталась конкурировать с такими тяжеловесами, как Hearthstone и Magic: The Gathering, но, вероятно, Bethesda осознала, что дальнейшая поддержка игры не стоит усилий.

Источник: Engadget