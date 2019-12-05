CD Projekt RED объявила о скором прекращении поддержки карточной игры Gwent на консолях

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CD Projekt RED объявила о скором прекращении поддержки коллекционной карточной игры Gwent на Xbox One и PS4. Начиная с 9 декабря, консольные версии проекта будут «заморожены»: перестанут получать обновления и новый контент, в них будут отключены микротранзакции и кроссплатформенный подбор матчей.

В таком виде версии для приставок просуществуют еще полгода, до 9 июня. В течение этого времени игроки смогут «скопировать» свой прогресс в учетную запись GOG, которая используется для запуска игры на PC и мобильных устройствах (уточняется, что для этого пользователю необходимо иметь аккаунт, в котором нет другого сохраненного прогресса в Gwent). После этой даты консольные версии будут окончательно закрыты.

Как объяснили польские игроделы, поддержку консольных версий Gwent решили прекратить из-за сложности развития игры на разных платформах и нехватки ресурсов, а поскольку наибольшей популярностью проект пользуется на PC и iOS — было решено сосредоточиться на них.

Напоследок отметим, что разработчики в объявлении отдельно подчеркивают, что игроки на PS4, к сожалению, не смогут перенести в другие версии игры метеоритный порошок, поэтому его придется потратить до запроса переноса данных.

Источник: DTF