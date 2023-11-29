Без «Барби» и «Оппенгеймера» — 10 лучших фильмов 2023 года по версии киносайта IndieWire

В десятке топов также отсутствует «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, но есть «Астероид-Сити» Уэса Андерсона и «Мальчик и Цапля» Хаяо Миядзаки.
Сайт киноиндустрии и рецензий IndieWire опубликовал собственный топ фильмов 2023 года, и интересно, что в первой десятке отсутствуют лидеры проката «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
ТОП 10 лучших фильмов 2023 года по версии IndieWire
- «Прошлые жизни» / Past Lives (реж. Селин Сон)
- «Рецепт любви» / The Taste of Things (реж. Чан Ань Хунг)
- «Город астероидов» / Asteroid City (реж. Уэс Андерсон)
- «Мальчик и цапля» / The Boy and the Heron (реж. Хаяо Миядзаки)
- «Май Декабрь» / May December (реж. Тодд Хейнс)
- «Бедные-несчастные» / Poor Things (реж. Йоргос Лантимос)
- «Пассажи» / Passages (реж. Айра Сакс)
- «Анатомия падения» / Anatomy of a Fall (реж. Жюстин Трие)
- «Мы всем чужие» / All of Us Strangers (реж. Эндрю Хэй)
- «Зона интересов» / The Zone of Interest (реж. Джонатан Глейзер)
В расширенном списке из ТОП 25 фильмов 2023 года от IndieWire новые работы Гервиг, Нолана и Скорсезе все-таки отличились — наряду с такими лентами, как «Человек-паук: Через вселенные 2», «Все страхи Бо», «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», «Химерой» и другими.