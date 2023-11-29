Без «Барби» и «Оппенгеймера» — 10 лучших фильмов 2023 года по версии киносайта IndieWire

В десятке топов также отсутствует «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, но есть «Астероид-Сити» Уэса Андерсона и «Мальчик и Цапля» Хаяо Миядзаки.

Сайт киноиндустрии и рецензий IndieWire опубликовал собственный топ фильмов 2023 года, и интересно, что в первой десятке отсутствуют лидеры проката «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

ТОП 10 лучших фильмов 2023 года по версии IndieWire

В расширенном списке из ТОП 25 фильмов 2023 года от IndieWire новые работы Гервиг, Нолана и Скорсезе все-таки отличились — наряду с такими лентами, как «Человек-паук: Через вселенные 2», «Все страхи Бо», «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», «Химерой» и другими.