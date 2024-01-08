Новости Украина 08.01.2024 в 11:12 comment views icon

Без критических последствий. В «Укрэнерго‎» рассказали, как украинская энергосистема пережила утреннюю ракетную атаку

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Утром, 8 января, россия нанесла комбинированную ракетную атаку по украинским городам — в Кривом Роге попадание в торговый центр и частные дома, в Запорожье также пострадал жилой сектор, а в Харькове — промышленные объекты. Также взрывы слышали в Хмельницкой и других областях, однако о последствиях атаки еще не сообщили.

В «Укрэнерго» тем временем заявили, что ракетная атака «не нанесла критических последствий энергосистеме Украины», в то же время из-за непогоды обесточены 396 населенных пунктов в 4 областях.

С похолоданием 7 января вечером суточный максимум потребления вырос на 3,7%, по сравнению с предыдущим воскресеньем 31 декабря, хотя и сейчас остается ниже прогнозируемого (в частности, из-за утренней воздушной тревоги и обесточивания из-за непогоды).

Днем осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Румынии — общим объемом 2865 МВт·ч и максимальной мощностью в отдельные часы до 469 МВт.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт. Экспорт отсутствует.

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