Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто

Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто

Исследователь и легенда YouTube Энтони Дрейк, известный под ником Styropyro, последовательно подключил 400 автомобильных аккумуляторов, чтобы продемонстрировать силу электрического тока.


Исследователь потратил около двух месяцев на подключение всех аккумуляторов. Хотя напряжение составляет всего 65 В, сила тока получилась просто безграничной. Ютубер на видео постоянно увеличивает пиковые значения. В итоге сила тока превысила 150 000 А. Энтони объясняет, что один разряд от этих батарей сравним с целой грозой.

Мужчина отмечает, что такая сила тока способна повредить практически все что угодно. Схема имеет зазор, который замыкается любым проводящим предметом, закрепленным на двух деревянных брусках. Как только выключатель замыкается, ток начинает идти через предмет пока не иссякнет, не сожжет сам объект или не будет выброшен из цепи магнитными полями, которые его сопровождают.


Преимущественно на видео ютубер испаряет различные металлы, среди которых цинк, алюминий, медь и железо. Это сопровождается потоками плазмы, взрывами и расплавленным металлом, который выливается вокруг. Кроме этого невероятное количество тока создает мощные магнитные поля. В одном из экспериментов исследователь использует их для подрыва полой медной трубы. Однако они создают проблемы для его схемы также, в частности, для выключателя.

В магазине вряд ли получится купить выключатель, рассчитанный на такую силу тока. Исследователь собрал его самостоятельно из двух медных блоков по 30 кг. Они переживают сильные нагрузки на протяжении всего видео, особенно, когда ютубер переделывает проводку выключателя для предотвращения самопроизвольных размыканий.

Когда выключатель замыкается, мощный ток испаряет медь, а пар образует плазму, которая сжимается под воздействием мощных магнитных полей. Это приводит к тому, что плазма коллапсирует в узкий луч, через который высвобождается невероятное количество энергии и тепла. Как объясняет исследователь, аналогичным образом молния образует тонкие, узкие разряды.

Сам Энтони Дрейк иронично отмечает, что не берется за что-то потенциально опасное, не минимизируя рисков. Он также подчеркивает, что обычному человеку должно быть понятно, почему не стоит повторять подобные эксперименты у себя дома, поскольку даже один автомобильный аккумулятор способен причинить значительный вред если ошибиться с подключением.

ITC ранее сообщал, что ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка. Другой — собрал из LEGO печатную машинку, которая работает.

Ютубер створив найпотужніший ручний лазер у світі — придбав компонети на eBay

Источник: Gizmodo

