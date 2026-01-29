Новости Устройства 29.01.2026 comment views icon

Ютубер собрал из Lego печатную машинку, которая работает

Олександр Федоткін

Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює

YouTuber Koenkun Bricks собрал из конструктора Lego функциональную печатную машинку, которая действительно печатает буквы. 


Дело в том, что еще в 2021 году Lego выпустила необычный набор с копией печатной машинки, которую в 50-х годах прошлого века использовал основатель компании. Сейчас этот набор уже снят с производства. Однако он получился поразительно красивым, способным протягивать лист бумаги через ролики. При этом каретка двигалась во время печати. Каждое нажатие клавиши задействовало рычаг, который ударял отдельную букву о ленту. 

Однако на самом деле печатная машинка Lego не печатала. Лента была создана из фрагмента ткани без чернил, а блоки букв представляли обычные кирпичики Lego 2×1. Несмотря на удивительную реалистичность, набор оставался сугубо декоративным. 

Koenkun Bricks решил исправить этот недостаток, собрав собственную печатную машинку, которая действительно печатает буквы. Для этого она использует круглые плитки Lego размером 1×1, каждая из которых обозначена определенной буквой алфавита, а затем кладет на лист белых пластин Lego, который прокручивается. 


При отсутствии непосредственного соединения с рычагом, прижимающим букву к ленте, каждая клавиша запускает три отдельных механизма. Один освобождает плитку с буквой, второй перемещает каретку на место, а третий прижимает плитку к белым пластинам, которые используются вместо листа.

Первый механизм давит на рычаг, выдвигающий одну плитку снизу из одного из 26 контейнеров для хранения, установленных на устройстве. Оттуда плитка движется по пандусу вниз и оказывается на плоской полке перед белой пластиной, аналогом листа. Если отпустить клавишу, рычаг освобождается, позволяя другой пластине с буквой сместиться и занять место в готовности к следующей печати буквы. Каретка движется с помощью механизма, расположенного в задней части машинки. Она натягивается с помощью резиновой ленты с выступающей левой стороной против ряда свободных блоков Lego 1×1, размещенных в узкой канавке. 

Во время каждого нажатия клавиш выбрасывается один из блоков, а каретка смещается на ширину одного штифта влево. Резиновая лента возвращает каретку в исходное положение. Хотя первые два механизма запускаются нажатием клавиши с буквой, третий срабатывает, когда клавишу отпускают, давая плитке с буквой время занять нужное положение. Нажатие клавиши активирует этот механизм, оттягивая рычаг, ответственный за возвращение плитки на место. При отпускании клавиши резинка замыкает механизм обратно на место и обеспечивает силу, необходимую для ввода буквы. 

При этом Koenkun Bricks отказался от механизма, который автоматически перезагружает блоки пробелов, как от ненадежного. Из-за этого эти блоки необходимо заменять вручную после каждой напечатанной строки. Лист из белых пластин также необходимо прокручивать вручную. 

Мы писали, что модер создала из конструктора Lego Game Boy настоящую консоль Game Boy — и она работает. Более того, ютубер под ником Shadowman39 использовал детский пластиковый конструктор K’NEX в качестве основы для полноценного 8-битного компьютера.

Источник: Gizmodo

