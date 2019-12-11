Bild: Проектная мощность немецкого завода Tesla Gigafactory — 500 тыс. автомобилей в год





Ссылаясь на публикацию немецкого издания Bild, ресурс Reuters сообщает, что проектная мощность первого европейского завода Tesla Gigafactory составляет 500 тыс. автомобилей в год. Напомним, что за весь этот год Tesla планирует выпустить от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей.

Напомним, в прошлом месяце Илон Маск подтвердил, что первый европейский завод Tesla Gigafactory 4 расположится в Берлине — предприятие построят в Грюнхайде, неподалеку от нового аэропорта. В нашей предыдущей новости мы собрали все известные на тот момент подробности, а также немного интересных фактов. Вместе с данными о проектной мощности предприятия появились и другие подробности.

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tesla намерена вложить в завод до 4 млрд евро. Для сравнения, шанхайская Gigafactory 3 с проектной мощностью 250 тыс. машин в год обошлась в $2 млрд.

Ссылаясь на внутреннюю документацию производителя, Bild сообщает, что завод создаст 10 000 новых рабочих мест, хотя ранее звучало число 6000-7000, и займет площадь 420 футбольных полей. Что еще интереснее, сейчас говорится, что строительство завода начнется в 2020 году. До этого предполагалось, что Gigafactory 4 начнут строить в начале 2021 года, а к концу там начнут собирать автомобили — сначала компактных кроссоверов Model Y, а затем и седанов Model 3.

Источник: Reuters