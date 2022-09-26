Binance объявила о сотрудничестве с WOG — оплачивать топливо и услуги на АЗС сети теперь можно криптовалютой через Binance Pay

Binance основательно взялась за рынок Украины и получает все большую поддержку как со стороны государства, так и бизнеса. Так, очередным партнером крупнейшей в мире криптобиржи стала крупная украинская сеть АЗС WOG — благодаря этому клиенты получили возможность оплачивать топливо и услуги криптовалютой через сервис Binance Pay. Воспользоваться им можно при бесконтактном расчете непосредственно в фирменном приложении PRIDE.
Возможность расчета за топливо и услуги в криптовалюте через Binance Pay доступна клиентам WOG в качестве дополнительной опции на всех автозаправочных комплексах сети.
Для оплаты криптовалютой на заправках WOG необходимо:
- выбрать доступный вид горючего или желаемые товары из ассортимента магазина в
приложении PRIDE;
- среди предложенных способов оплаты на колонке выбрать Binance Pay и
подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.
Генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков отметил, что это первая интеграция Binance Pay с оператором рынка нефтепродуктов в Украине. Также он подтвердил намерение криптобиржи в дальнейшем активно внедрять технологию в других сегментах розничной торговли.
В начале сентября Binance заключил аналогичное соглашение о сотрудничестве с сетью супермаркетов Varus — его клиенты получили возможность рассчитываться криптовалютой из-за того же Binance Pay за продукты на сайте супермаркета. Кроме того, на прошлой неделе Binance вместе с Минцифрой добавила верификацию через «Дію» — пока этот способ доступен только для новых пользователей.
Binance добавила верификацию через «Дію» — пока только для новых пользователей