Новости

Binance объявила о сотрудничестве с WOG — оплачивать топливо и услуги на АЗС сети теперь можно криптовалютой через Binance Pay

Binance объявила о сотрудничестве с WOG — оплачивать топливо и услуги на АЗС сети теперь можно криптовалютой через Binance Pay

Binance основательно взялась за рынок Украины и получает все большую поддержку как со стороны государства, так и бизнеса. Так, очередным партнером крупнейшей в мире криптобиржи стала крупная украинская сеть АЗС WOG благодаря этому клиенты получили возможность оплачивать топливо и услуги  криптовалютой через сервис Binance Pay. Воспользоваться им можно при бесконтактном расчете непосредственно в фирменном приложении PRIDE.

Помогаем

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

Возможность расчета за топливо и услуги в криптовалюте через Binance Pay доступна клиентам WOG в качестве дополнительной опции на всех автозаправочных комплексах сети.

Для оплаты криптовалютой на заправках WOG необходимо:

  • выбрать доступный вид горючего или желаемые товары из ассортимента магазина в
    приложении PRIDE;
  • среди предложенных способов оплаты на колонке выбрать Binance Pay и
    подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

Генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков отметил, что это первая интеграция Binance Pay с оператором рынка нефтепродуктов в Украине. Также он подтвердил намерение криптобиржи в дальнейшем активно внедрять технологию в других сегментах розничной торговли.

Курс
QA
Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В начале сентября Binance заключил аналогичное соглашение о сотрудничестве с сетью супермаркетов Varus его клиенты получили возможность рассчитываться криптовалютой из-за того же Binance Pay за продукты на сайте супермаркета. Кроме того, на прошлой неделе Binance вместе с Минцифрой добавила верификацию через «Дію» — пока этот способ доступен только для новых пользователей.

Binance добавила верификацию через «Дію» — пока только для новых пользователей


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить